Vall d'Hebron trasplanta un fetge a dues nenes en una operació que només s'havia fet un cop a Catalunya

L'hospital Vall d'Hebron va realitzar el juliol un trasplantament hepàtic split per a dues nenes de 13 anys i vuit mesos en el qual el donant de fetge també era menor d'edat. El trasplantament de fetge split pediàtric -en què donant i receptors són infants- és un procediment quirúrgic reservat per a casos excepcionals que requereix un alt nivell d'expertesa, que molts pocs hospitals de l'estat poden realitzar i que a Catalunya només s'havia fet una vegada abans, el 2002, també en aquest centre. Aquell mateix dia va ser un dels de més activitat en aquest àmbit a l'hospital, amb catorze actes de trasplantament en 24 hores que van donar una nova vida a vuit persones i amb 100 professionals implicats.

L'equip mèdic ha traslladat l'"agraïment" i "admiració" als dos donants i les seves famílies per l'"altruisme" de salvar una persona en els moments de "més profunda tristesa" com és la mort d'un ésser estimat. "Sense donant no hi ha trasplantament", ha ressaltat el doctor Jesús Quintero, metge adjunt a la Unitat de Gastroenterologia, Hepatologia, Suport Nutricional i Trasplantaments Hepàtics Pedriàtrics de Vall d'Hebron.

Naroa, de 13 anys, patia una malaltia metabòlica que l'obligava a seguir una dieta molt restrictiva en proteïnes i un hepatocarcinoma (càncer de fetge). Roma, de 8 mesos i per sota dels 6 quilos de pes, patia una malaltia genètica rara, la síndrome d'Alagille, que li va provocar una cirrosi hepàtica irreversible. En els dos casos es tractava d'una situació mèdica molt complexa que només es podia resoldre amb un trasplantament.