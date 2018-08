El cafè és bo per a la salut, però quantes tasses n'hem de prendre?

El consum de cafè està associat a un menor risc de mort segons ha posat de manifest una investigació duta a terme per experts de la Universitat de Navarra i de l'Escola de Salut Pública TH Chan de Harvard (Estats Units). L'estudi ha estat presentat en una taula rodona organitzada per l'Institut d'Informació Científica sobre Cafè (ISIC) a la Royal Society of Medicine de Londres.

En concret, el treball suggereix que el consum de 3 a 6 tasses de cafè al dia redueix la mortalitat per totes les causes. Dins d'aquesta forquilla, va haver-hi un 22 per cent menys de risc de mortalitat per totes les causes per cada dues tasses addicionals de cafè per dia.

Així mateix, un treball realitzat per l'Imperial College London i el IARC va trobar que els participants amb el major consum de cafè tenien un menor risc de totes les causes de mort. A més, un estudi d'Estats Units també va trobar que els participants que consumien una tassa de cafè al dia tenien un 12 per cent menys de probabilitats de morir en comparació amb els que no bevien cafè.

Getty Images

"Les dades sobre la causa de la mort i els anys viscuts combinats amb les dades d'esperança de vida poden ser una forma útil de comprendre la salut de la població general. El creixent cos d'investigació sobre el consum de cafè i la mortalitat per totes les causes presenta noves dades per a la seva consideració, encara que es necessita més evidència per comprendre l'associació i els mecanismes darrere dels resultats", han dit els científics.