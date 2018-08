Com afecta al cos barrejar alcohol amb ibuprofèn?

L'ibuprofèn és un dels medicaments més consumits, i de vegades en fem un ús abusiu sense tenir en compte els efectes adversos si es pren de manera inadequada. Per exemple, després d'una nit de festa molts recorren a l'ús d'aquests medicaments com a mètode per prevenir la ressaca. Aquesta pràctia, però, encara sota els efectes de l'alcohol, pot resultar realment perillosa. Els metges ho afirmen rotundament: en cap cas està indicat prendre alcohol mentre s'està en tractament farmacològic amb medicaments.

L'ibuprofèn i l'alcohol influeixen l'un en l'altre. Aquest fàrmac, amb un període d'absorció d'entre 15 i 30 minuts, multiplica els efectes de la beguda, i provoca que les intoxicacions agudes augmentin els estats de confusió, letargia i somnolència, així com la disminució de reflexos. La raó és que els dos es metabolitzen per via hepàtica. Tenir una via metabòlica del fetge ocupada per un dels dos fa que el metabolisme de l'altre s'acceleri o, per contra, es retardi. Quan aquests dos es bar-regen de forma regular, augmenta el risc de lesió a la mucosa digestiva. Tot això potencia el risc de tenir problemes gastrointestinals, a més dels efectes renals i cardiovasculars adversos.

L'alternativa a aquests maldecaps és la hidratació. Beure força aigua i sucs abans de dormir és recomanable, ja que ajuda a metabolitzar l'alcohol i reposar sals minerals. A més, com més aigua es pren més s'orina, i així s'elimina de forma més ràpida l'alcohol del cos. Per norma general, els homes metabolitzen l'alcohol millor i de forma més ràpida que les dones.