«Una mica de tu» lliura més de 400 capses a dones que han perdut un fill en l'embaràs

Dol perinatal

El projecte «Una mica de tu» de l'Hospital Vall d'Hebron ha entregat en els seus dos anys de vida més de 400 capsetes a dones que han experimentat la pèrdua d'un fill durant la gestació.

Els petits receptacles són elaborats per llevadores, infermeres, zeladores i altres professionals del Servei d'Urgències d'Obstetrícia i Ginecologia, que després conviden les pacients a guardar-hi algun record per confortar-les, com ara una frase, l'empremta, la polsera amb el nom o el capçó del bebè. Aquesta iniciativa s'emmarca en el programa d'atenció al dol perinatal com una eina més per acompanyar la dona durant aquest difícil procés, en què se li assigna una llevadora per garantir-li el màxim confort.

Malgrat que la majoria de pacients en un inici rebutgen participar del projecte de la capseta, com apunta la llevadora i supervisora d'Infermeria d'Urgències d'Obstetrícia i Ginecologia de Vall d'Hebron, Isabel Salgado, finalment les paraules d'ànim de les professionals sanitàries encoratgen les dones que han tingut la pèrdua a conservar algun record d'aquell moment. Aquest és el cas de la Gabriela i el José, que van perdre el seu fill de cinc mesos la setmana passada i ara, commoguts, expliquen que la capseta «Una mica de tu» els ha «ajudat i confortat molt».

En efecte, Salgado revela que està demostrat que si es preserva alguna mena de record d'aquell moment el «sentiment de pèrdua de la mare» disminueix, alhora que també influeix positivament el fet d'«acomiadar-se del bebè» agafant-lo i mantenint contacte físic amb ell, ja que d'aquesta manera se li crea una «identitat». A part, la llevadora reconeix que la confecció de les capsetes també «reconforta» les professionals que acompanyen les pacients i que emocionalment es veuen implicades al procés.



Acompanyar en el dol perinatal

El programa de la Vall d'Hebron d'atenció a les dones que han sofert la pèrdua d'un fill durant la gestació ha anat evolucionant al llarg dels darrers anys, com detalla Salgado, que narra com abans es procurava evitar el contacte entre el nadó i la mare i ara, en canvi, es busca que la família en sigui «partícip» i rebi un «tracte més personal i humanitzat». En aquest sentit, s'ofereix ajuda emocional a la pacient i es contribueix a normalitzar la situació tot oferint-li informació del suport que rebrà els pròxims dies.

Vall d'Hebron atén de mitjana uns 300 casos anuals de morts fetals en qualsevol etapa de l'embaràs, ja sigui en un període primerenc (menys de 22 setmanes i/o 500 grams), intermedi (entre les setmanes 22 i 28 i/o entre 500 i 999 grams) o mort fetal tardana (fetus de més d'1kg de pes o de més de 28 setmanes de gestació).

A més, en aquesta xifra també s'inclouen les interrupcions legals de l'embaràs quan hi ha un risc greu per a la salut de la mare o del fetus.