Gemma Nierga i Ramon Gener presentaran La Marató de TV3, dedicada al càncer

La periodista Gemma Nierga i el comunicador Ramon Gener seran els presentadors de La Marató de TV3, que es farà el 16 de desembre i que enguanya estarà dedicada al càncer. És un espai de referència que combina divulgació científica amb entrevistes, reportatges i connexions arreu del territori durant més de 15 hores.

Gemma Nierga ja va participar al programa a l'edició del 1993. «Per a mi és un orgull que TV3 em permeti participar en un projecte col·lectiu tan emocionant», ha dit. Per a Ramon Gener, serà el primer cop que presentarà un programa en directe i en un plató: «Estic content i feliç de ser part d'un trosset d'història de La Marató».

El càncer representa la primera causa de mort entre els homes i la segona entre les dones i la seva incidència continua sent molt alta: es calcula que, al llarg de la seva vida, en tindran un de cada dos homes i una de cada tres dones. Malgrat això, el 60% dels tumors no es poden prevenir. Per això és important diagnosticar-los més precoçment, tractar-los millor i aconseguir més percentatge de curació i de cronificació.

Des del 1992, La Marató ha recaptat més de 172 milions d'euros i ha finançat 793 projectes de recerca gràcies a la solidaritat de la societat.