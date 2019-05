Remeis naturals per eliminar migranyes i mals de cap de forma ràpida

Les cefalees i migranyes són mals de cap que afecten moltes persones. Qui ho pateix es veu obligat a prendre ibuprofè o altres analgèsics per suportar les molèsties i poder fer vida normal. Però abusar dels medicaments no és saludable, i val la pena tenir present altres mètodes d'alleujar el dolor. Hi ha un bon ventall de productes i pràctiques que fan d'analgèsics naturals i que poden substituir les pastilles, i triguen menys temps a fer efecte. Alguns trucs per alleujar el mal de cap són:

Fer un massatge amb suavitat als ulls, la base del nas, les celles, el cap i el clatell. En moltes ocasions, el dolor s'origina per tensions musculars que es produeixen al cap. Si no es així, aquest truc no funcionarà.

Fer una infusió de camamilla. Aquesta planta pot ser molt beneficiosa per posar fi al mal de cap: té propietats sedants, evita la inflamació, relaxa la musculatura i redueix la freqüència i intensitat de la malaltia. Es pot comprar a herbolaris.

Beure aigua amb sal de l'Himàlaia. Si l'origen del mal de cap són els desequilibris en sals minerals, funcionarà. S'ha de posar nou grams de sal de l'Himàlaia a un got amb aigua, dissoldre-ho i beure-s'ho. La sal de l'Himàlaia, procedent del Pakistan, pot aturar les migranyes en pocs minuts.

Posar-se gel a la zona del dolor quinze o vint minuts, però evitar el contacte directe amb la pell.

Olis de plantes medicinals (menta, espígol...) per fer un massatge o per inhalar mitjançant l'aromateràpia.