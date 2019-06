Aposta per la promoció del coneixement

Una participació tan nombrosa en el programa demostra l'encert d'Assistència Sanitària en detectar la necessitat d'impulsar l'actualització de coneixements dels professionals de la salut, sobretot en un context com l'actual. Com a entitat formada per metges, Assistència Sanitària va assumir la seva part de responsabilitat el 2008 i, des d'aleshores, aporta el seu gra de sorra a la millora del conjunt del sistema sanitari català, que en última instància reverteix en una atenció de més qualitat als seus pacients. Des de la creació del Programa de Beques Assistència Sanitària per a professionals de la salut s'han rebut 2.487 sol·licituds i s'han lliurat 327 beques.