El truc definitiu per adormir-te en un minut

Agafar el son pot convertir-se en una tasca complicada per a moltes persones. Si et costa quedar-te adormit, segurament hauràs provat tot tipus de trucs i tècniques per aconseguir el teu objectiu. Moltes vegades pensem que estar molt cansats a l'hora de ficar-nos al llit ens ajudarà a adormir-nos, però en ocasions resulta tot el contrari. Comencem a donar voltes i més voltes i veiem com passen les hores, restant així temps al nostre descans i desesperant-nos cada vegada més.

A l'hora de conciliar el son hi ha una sèrie de recomanacions que ens ajudaran a quedar-nos adormits. Es tracta d'hàbits saludables com realitzar sopars lleugers i no ingerir aliments pesats dues hores abans d'anar al llit. A més, és recomanable la realització d'exercici físic al llarg del dia perquè després el descans sigui més plaent.

Malgrat totes aquestes recomanacions, hi ha persones a les que els segueix costant agafar el son. Per això, el següent truc amb el qual el doctor Adrew Weil va demostrar que és possible quedar-se adormits en només 60 segons els resultarà d'allò més interessant. La coneguda com a 'tècnica 4-7-8' està basada en tres senzills passos.



La tècnica 4-7-8



El fonamental d'aquesta tècnica per quedar adormit en 1 minut és aconseguir que el cos es relaxi.

El primer que has de fer és tombar-te i inhalar aire pel nas. Seguidament, compta fins a 4 i aguanta l'aire dins del nas durant 7 segons més. Finalment, deixa sortir fortament l'aire durant 8 segons.