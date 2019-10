Sis remeis casolans per descongestionar el nas

Als matins i a les nits fa fresca, però durant el dia encara fa calor. Canvis de temperatura que propicien l'aparició del típic refredat de tardor, amb els seus mocs i congestió nasal. El resultat és que descansem bé a la nit i que ens manté tot el dia el cap com un bombo.

Intentar descongestionar el nas és la manera de trobar-se una mica millor en aquesta situació.

El símptoma més evident de la congestió nasal és la mucositat que pot ser aquosa o més densa. Però hi ha altres senyals que també afecten la nostra respiració: la irritació, la inflor, la picor nasal ... A més, inevitablement, la persona se sent fatigada per l'obstrucció. Els següents remeis poden ajudar a alleujar aquesta sensació.

Bafs d'eucaliptus

Bull en un recipient unes quantes fulles d'eucaliptus i, a continuació, fes uns bafs cobrint-se el cap amb una tovallola per inhalar millor el vapor. Altres plantes que et aclariran el nas són la menta, el romaní o l'arbre de te.

Vapor d'aigua

Si no tens fulles d'eucaliptus a mà, posa aigua a escalfar i retira-quan aparegui el fum. El vapor d'aigua calenta t'ajudarà a treure el malestar de la congestió nasal. D'altra banda, dutxar-se amb aigua calenta també és efectiu ja que el vapor acumulat al bany t'ajudarà a aclarir els fosses nasals.

Aigua amb sal marina

Molts dels sprais que venen a la farmàcia per a la congestió són d'aigua de mar, per això, si no en tens cap a mà, pots barrejar aigua destil·lada calenta amb una cullerada de sal marina i un pessic de bicarbonat sòdic i tirar-te'n unes gotes directament sobre les vies nasals. També pots aplicar-les amb xeringa perquè l'aigua penetri amb més força i netegi millor.

Mastegar all cru

L'all és un antihistamínic natural i pot ser molt eficaç per alleujar el nas taponat. Mastega de 2 a 3 grans d'all crus diàriament per combatre els diversos símptomes de la rinitis al·lèrgica i notaràs que les seves propietats immunològiques t'ajuden a recuperar-te.

Si et fa cosa mastegar l'all cru, pots incloure all en pols o en làmines en la teva alimentació diària, o fins i tot prendre suplements d'all.

Mastegar gingebre

El gingebre també és un antihistamínic natural amb propietats antibacterianes, antivirals, antiinflamatòries ... pel que és de gran ajuda per descongestionar el nas. Es poden mastegar petits trossos de gingebre diverses vegades al dia i incloure-ho en els plats que mengem. A més, es pot preparar una infusió bullint gingebre ratllat amb canyella. Cola-ho i afegeix mel i llimona a la infusió.

Consells per trobar-nos millor

La millor manera de combatre la sensació de nas tapat és realitzant una higiene nasal adequada, de forma rutinària, com una part més de la cura integral de la nostra salut.



Els rentats nasals diaris ajuden a netejar i humidificar les fosses nasals.

Beure aigua és molt important per hidratar el cos, cosa que afavoreix la descongestió del nas.

Dormir de costat ajuda a respirar millor quan es té el nas taponat. Si dormim pancxa enlaire s'incrementarà la sensació d'ofegament perquè la mucositat anirà cap a la gola.

Utilitzar humidificadors ajuda a que l'ambient sigui menys sec, cosa que irrita les fosses nasals.

És aconsellable canviar llençols i fundes de coixins per eliminar els virus que poden quedar del dia anterior.

És convenient treure la pols, ja que pot danyar les membranes mucoses.

Fer esport eleva el ritme cardíac i això ajuda a aclarir les secrecions nasals.