Grífols desenvolupa un test molecular «de molt alta sensibilitat» per detectar el coronavirus

El producte ha rebut l'autorització de l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris per al seu ús | ACN

Grífols ha desenvolupat un test molecular específic "de molt alta sensibilitat" per detectar el coronavirus en plasma, sang i mostres respiratòries. Cada instrument té capacitat per analitzar més de mil mostres diàries i permet també implementar estratègies de testat grupal d'individus. L'empresa catalana va començar a desenvolupar el test per detectar la covid-19 la primera setmana de febrer amb els equips de San Diego, Bilbao i Barcelona. El disseny i la fabricació del test s'ha fet a les instal·lacions de la companyia a San Diego, que concentren la producció global d'aquest tipus de test. Posteriorment, els instruments s'han validat en els laboratoris de Bilbao.

Recentment, el producte ha rebut l'autorització de l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris per al seu ús. A la planta de San Diego, l'empresa disposa d'una capacitat productiva d'un milió de tests a la setmana.