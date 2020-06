Alba Vergés: «un nou confinament afectaria les persones grans vulnerables»

Coronavirus

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha indicat que un nou confinament afectaria les persones vulnerables, la gent gran i amb malalties cròniques, i que s'intentaria preservar al màxim l'escola. «Les persones més vulnerables són les primeres que els direm de prendre mesures una mica diferents si el nombre de casos comença a augmentar, i que en la mesura del possible surtin el mínim de casa», ha explicat. Vergés ha defensat a Ràdio 4 «fer les coses sense fer un confinament de tota la població, intentant que els nens puguin continuar anant a l'escola i que pugui haver-hi una vida bastant normal, però protegint les persones més vulnerables». Sobre les residències, ha assegurat que afrontaran una segona onada «d'una manera molt diferent».

Sobre si la instrucció a les persones vulnerables seria una obligació o una recomanació, Vergés ha opinat que seria millor anar en la línia de recomanar, però també ha advertit que signaran les resolucions «que facin falta per protegir les persones més vulnerables a les residències i les que viuen a casa seva».



Les escoles

Sobre el tancament d'escoles, ha reiterat que va ser una decisió encertada en aquell moment, amb la informació que es tenia, però un cop s'ha comprovat que els nens no són grans transmissors del virus, es prendran «unes decisions diferents en aquesta segona onada intentant mantenir la normalitat a l'escola a tot arreu on es pugui». Això no treu que en algun lloc molt determinat calgui fer-ho, però la tesi general serà «protegir primer les persones més vulnerables, i entre aquestes no hi ha els nens».

Vergés ha indicat que no els han consultat el pla de resposta que prepara el govern espanyol en cas de segona onada, però ha indicat que des del Govern saben com s'han de preparar. En aquest sentit, ha assegurat que tenen material de protecció ja encarregat de cara al setembre i que es treballa per tenir les residències el màxim de preparades. En allà s'ha fet molta formació per saber com s'ha d'actuar des del primer moment, ha dit la consellera, que ha assegurat que també hi ha «molt més lligam entre l'atenció primària, Salut Pública i les residències. Hi podem fer front d'una manera molt diferent», ha remarcat.

També ha reconegut que els fa patir que la gent més jove no estigui prou conscienciada del risc de contagiar-se i de transmetre el virus a persones més vulnerables. En general, Alba Vergés ha dit que té la percepció que «hi ha molta gent que ha perdut molt la por», i alhora d'altres persones que «mantenen la por a dintre» i no s'atreveixen a sortir de casa.