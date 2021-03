La companyia fomenta la participació dels assegurats en la presa de decisions Més de 4.000 metges i 190.000 assegurats

Com a entitat nascuda del cooperativisme, des de la seva creació Assistència Sanitària posa la seva població assegurada en primer terme del dia a dia de l'entitat i promou la participació activa de tots els seus membres en la presa de decisions. Una mostra clara n'és l'Àrea de Participació de SCIAS, el punt de trobada pensat per a tots els seus socis i sòcies, que són persones assegurades d'Assistència Sanitària. Es tracta d'un espai on compartir experiències i aportar idees per a una atenció sanitària cada dia millor. Ara, amb la situació actual, ha fet un pas més en la seva transformació digital amb un complet programa d'activitats online i estrena una nova web: scias-socis.com, que l'apropa a tot el territori.

Fruit de mesos de treball i anàlisi de les necessitats d'usuaris i usuàries, l'Àrea de Participació disposarà des d'aquest mes d'abril d'un nou espai digital dinàmic, actual i funcional. S'ha dut a terme una renovació completa perquè, a més de ser un aparador de l'activitat diària, la web incorpori noves funcionalitats que, de forma inequívoca, permetin acostar la seva realitat a tothom. Descobrir les novetats, la programació, galeries d'imatges, buscar i filtrar les activitats que més s'ajustin als interessos de cadascú, fer inscripcions, etc. Això i més és el que, de forma senzilla i en un entorn adaptat a l'actual situació, es podrà fer.

Activitats online

Recentment, l'Àrea de Participació ha dut a terme una adaptació integral a les restriccions i a les mesures de prevenció de la covid-19 i ha repensat el curs amb una àmplia programació d'activitats online que va des del taitxí, el ioga i el Pilates a les classes d'idiomes i la música (cant coral i tallers musicals infantils). Sempre en grups reduïts i adaptats als nivells diversos, les activitats d'aquesta nova etapa són accessibles des de qualsevol punt de la geografia i, quan la situació ho permeti, es recuperaran les trobades presencials.

L'Àrea de Participació és un espai que permet a les persones assegurades d'Assistència Sanitària viure el cooperativisme sanitari com a protagonistes de la realitat que millor resposta proporciona a les seves necessitats d'assistència sanitària i implicar-se en el seu progrés, amb activitats i sessions de formació periòdiques. De forma regular, s'hi celebren reunions i un programa lúdic i cultural amb propostes diverses que permet escollir tant a la gent més jove com a la més adulta. Si bé disposa d'una seu social a Barcelona, l'Àrea de Participació té presència a tot el territori d'Assistència Sanitària, més encara des de l'impuls de la digitalització.

?Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un particular model d'autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió. Actualment, l'entitat compta amb 190.000 assegurats i un quadre facultatiu format per més de 4.000 metges a la seva disposició. A més, és partner mèdic oficial del FC Barcelona.