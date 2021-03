Consum equilibrat d'àcids grassos omega 3 i omega 6

L'omega 6 i omega 3 són àcids grassos essencials. Això vol dir que el nostre cos no és capaç de fabricar-los per si sol i és molt important ingerir-ne diàriament amb els aliments que en porten. En necessitem perquè ens aporten flexibilitat, elasticitat i ens ajuden com a antioxidants. A més, són un factor important en les malalties inflamatòries intestinals (com la malaltia de Crohn o la colitis ulcerosa), en la reducció del dolor, en les malalties reumàtiques (osteoartritis, artritis reumatoide...) o en la inflamació articular, entre altres.

En la dieta de la majoria de la població predominen molt més els omega 6 que els omega 3. Això produeix un efecte pro-inflamatori al cos, i provoca més problemes d'inflamació. Per què? Perquè es consumeixen moltes quantitats d'aliments fabricats amb olis de llavors (gira-sol, blat de moro, greixos industrials, margarina...) o aliments fabricats amb tipus d'olis (brioxeria, menjars preparats, patates xips...).

Com millorar l'efecte antiinflamatori?

Reduir els aliments i olis rics en omega 6 com els olis de llavors (gira-sol, soja, blat de moro...), greixos industrials, margarina, menjar preparat, brioixeria, productes industrials€ I augmentar el consum dels peixos blaus rics en omega 3 com per exemple les sardines, seitons, verat, salmó€Es recomanable menjar-ne dos o tres cops per setmana i millor que no siguin de piscifactories, ja que s'alimenten de pinsos rics en olis omega 6, amb la qual cosa, l'efecte negatiu i inflamatori serà el mateix.

També és important augmentar l'ingesta d'ALA (àcid gras essencial d'origen vegetal, que es transforma en el fetge en font de DHA) a 1-1,5 grams/dia, sobretot en persones veganes/vegetarianes: 10-15 grams de nous, 5-8 grams de llavors de lli o de xia triturades, 2'5-5 grams d'oli de lli.

Per valorar tot aquest procés, no ens podem centrar només en els omega 3 i 6, cal veure quina alimentació global té la persona, ja que la inflamació, també depèn de més factors. Si vols valorar l'alimentació contacta amb professionals com Tània González, nutricionista del centre l'Arrel de Manresa.