La covid-19 ha canviat molts els nostres hàbits. La reducció de la mobilitat, indispensable per contenir la pandèmia, és un dels aspectes que s'ha fet notar més. Els viatges s'han reduït dràsticament, però de vegades hi ha desplaçaments inevitables. A més d'extremar les mesures habituals, viatjar en temps de covid exigeix complir requisits especials, com ara l'obligació de presentar una prova PCR negativa per entrar a la majoria de països o volar amb moltes companyies aèries.

Mutuacat, com a asseguradora experta i innovadora en salut, dona solució a aquestes necessitats, oferint la realització de la prova PCR de manera ràpida i àgil en els principals laboratoris del país, sense haver de preocupar-se d'aconseguir una prescripció mèdica.

N'hi ha prou amb una PCR negativa?

La prova té una fiabilitat molt alta. Es considera la tècnica de referència, ja que detecta els casos positius de manera precoç, quan estan en els primers dies d'infecció com a portadors asimptomàtics.

Ara bé, només garanteix que qui se l'ha practicat no tenia el virus en el moment de fer-se-la. Desgraciadament ens trobem en situació de pandèmia i el virus és arreu. Es pot contraure i transmetre en qualsevol moment.

Per això, la contractació de la nostra PCR inclou cobertura assistencial tant a l'Estat espanyol com a l'estranger i una App de salut amb un xat mèdic (gratuït durant 15 dies) per poder fer consultes a diferents especialistes mèdics en línia i a temps real.

La prevenció i la salut són la nostra raó de ser, i per això vetllem perquè no només es pugui viatjar a la destinació prevista sense problemes, sinó també perquè es tingui cobertura en cas que es contregui la malaltia durant el viatge, i un familiar s'hagi desplaçar per fer-li costat.

Casos pràctics

1.Viatge universitari a l'Argentina amb final inesperat: La teva filla viatja amb la universitat a l'Argentina. Comença a tenir dificultats respiratòries; li diagnostiquen covid i la ingressen a l'hospital 2 dies abans de tornar.

Mutuacat es farà càrrec de les despeses mèdiques, proves, medicaments i ingrés hospitalari fins a un màxim de 12.000 euros. El trasllat en ambulància, o amb el mitjà de transport més adequat fins a l'hospital més proper, també quedarà cobert.

Però, segur que no voldràs deixar-la sola i malalta tan lluny! Per això posarem a disposició d'un familiar un bitllet d'anada i tornada, amb avió, perquè pugueu acompanyar-la. També ens farem càrrec de les despeses d'hotel de l'acompanyant, fins a 100 euros per dia per un període màxim de 10 dies. Aquestes despeses també cobriran la teva filla si, després de l'hospitalització i sota prescripció mèdica, ha de prolongar la seva estada en un hotel.

2. Viatge de negocis a Estrasburg: Dos treballadors de la teva empresa viatgen a Estrasburg per visitar una nova planta per estudiar unes innovacions que haureu d'implantar aquest any.

El govern francès demana que presentin una PCR negativa feta com a màxim 72 hores abans del viatge i que signin una declaració jurada segons la qual no presenten símptomes de covid ni han estat en contacte amb cap persona infectada. Durant l'estada mantenen totes les precaucions de seguretat però, malgrat tot, tots dos contrauen la covid-19. Es tem per la vida d'un d'ells.

S'han fet la PCR amb Mutuacat i per això ens farem càrrec de les despeses mèdiques, proves, medicaments i ingrés hospitalari fins a un màxim de 12.000 euros per a cadascun d'ells.

El trasllat en ambulància o amb el mitjà de transport més adequat fins a l'hospital més proper o al domicili habitual també quedarà cobert. Fins i tot es podrà utilitzar un avió sanitari especialment condicionat, si és necessari.

D'altra banda, es facilitarà que un familiar pugui acompanyar els malalts, posant a la seva disposició un bitllet d'anada i tornada, amb avió o amb tren. Pel que fa a l'estada, Mutuacat es farà càrrec de les despeses d'hotel de l'acompanyant, fins a 100 euros per dia i per un període màxim de 10 dies.

Aquestes despeses també es cobriran per a l'assegurat si, després de l'hospitalització i sota prescripció mèdica, ha de prolongar la seva estada en un hotel.

Si el desenllaç fos tràgic, i un dels treballadors morís, Mutuacat es faria càrrec de la repatriació.

3. Un grup d'atletes viatja a València al Campionat d'Espanya Sub23 en pista coberta: La seva actuació és excel·lent, i un d'ells estableix un nou rècord d'Espanya. Estan eufòrics fins que els avisen que han de fer quarantena.

Ningú no es pot traslladar enlloc si està en quarantena mèdica o bé preventiva, i com que tenien el bitllet de tornada tancat, el perden. Una vegada finalitzada la quarantena, nosaltres ens encarreguem del trasllat al domicili.

Aquests són alguns dels exemples pels quals val la pena de contractar la nostra PCR, però n'hi ha molts més. A Mutuacat t'assessorem i cuidem la teva salut.