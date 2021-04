Vinculen els trombes causats per la vacuna d'AstraZeneca a la proteïna FP4

Una proteïna denominada factor plaquetari 4 o FP4 és la que podria haver originat els trombes desenvolupats per 16 persones a Alemanya, Àustria i Noruega, després de ser vacunats amb el sèrum d'AstraZeneca, segons uns estudis publicats a la revista nord-americana 'The New England Journal of Medicine'.

El primer analitza el cas d'onze pacients vacunats a Alemanya i Àustria que havien desenvolupat trombosi després de ser inoculats amb el sèrum britànic; nou eren dones, amb una edat mitjana de 36 anys (rang, de 22 a 49).

Entre 5 i 16 dies després de vacunar-se, els pacients van presentar un o més successos trombòtics, amb l'excepció d'un pacient, que va tenir una hemorràgia intracranial mortal.

Dels pacients amb un o més episodis trombòtics, 9 van tenir trombosi venosa cerebral, 3 trombosi venosa esplàcnica (al fetge), 3 embòlia pulmonar i 4 altres classes de trombosi; de tots ells, 6 van morir i 5 tenien coagulació intravascular disseminada.

Tot i que les trombosis van afectar diferents òrgans, tots els pacients tenien anticossos contra la proteïna FP4 i dèficit de plaquetes a la sang.

L'estudi, finançat per la Fundació Alemanya d'Investigació, conclou que la vacunació amb el sèrum d'AstraZeneca «pot donar lloc al desenvolupament poc freqüent de trombosi immunitària mediada per anticossos activadors de plaquetes contra FP4».

El segon estudi analitza la situació dels cinc pacients de Noruega: quatre dones i un home d'entre 32 i 54 anys que eren treballadors sanitaris i que van desenvolupar símptomes entre el setè i el desè dia després de rebre la primera dosi de la vacuna.

Tots els pacients van desenvolupar trombes en llocs no habituals; un va presentar trombocitopènia greu, i quatre van tenir una hemorràgia cerebral important (tres van morir).

Com en l'estudi anterior, tots ells tenien alts nivells d'anticossos contra la proteïna FP4 de les plaquetes, una reacció induïda per la vacuna.

No obstant, l'estudi –de la Universitat d'Oslo– apunta que ja que els cinc casos es van registrar entre més de 130.000 persones vacunades, es tracta d'una reacció poc freqüent.

Els dos estudis analitzen les reaccions de la vacuna d'AstraZeneca, per la qual cosa, de moment, es desconeix si en el cas de la de Janssen, els trombes provocats pel sèrum de Johnson & Johnson tenen el mateix origen.