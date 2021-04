La realitat virtual redueix la por dels infants que reben radioteràpia

Els infants que han de rebre radioteràpia a Vall d'Hebron podran conèixer la sala on s'aplica el tractament contra el càncer a través de la realitat virtual. El projecte I Am Ready (Estic a punt), de Nixi for Children i The Ricky Rubio Foundation, vol reduir la por dels pacients més petits i també de les famílies, a través d'un personatge d'animació 3D. Quan reben la radioteràpia, els pacients es troben sols i és habitual recórrer a la sedació quan no es poden quedar quiets, sobretot quan tenen entre 3 i 6 anys. Aquesta angoixa és la que volen evitar amb les experiències de realitat virtual de Nixi for Children, que ja s'apliquen en els preoperatoris de diversos hospitals de l'Estat i que estenen per primera vegada en l'àmbit oncològic.

Vall d'Hebron és el centre de referència a Catalunya en radioteràpia oncològica a infants i tracta el 80% dels pacients pediàtrics i molts dels casos complexos de tot l'estat espanyol. Cada any tracta més de 80 infants, que hi acudeixen cada dia entre 4 i 6 setmanes per rebre el tractament. Explicar als pacients en què consisteix el procés i poder-ho fer d'una manera adequada a l'edat és important per reduir-los l'angoixa i la por, ajudar-los a empoderar-se i fer-los partícips del tractament.

Amb l'objectiu que se sentin tranquils i agafin confiança, Nixi for Children i The Ricky Rubio Foundation han impulsat una experiència de realitat virtual, que combina imatges reals 360º amb un personatge d'animació 3D, el Nixi, que els mostra com és la sala del TAC de simulació, la sala de radioteràpia i el protocol habitual del tractament i per què serveix. En el guió dels vídeos, hi han participat pacients, famílies i professionals del Servei d'Oncologia Radioteràpica.

Tot i que el tractament no és dolorós, els pacients s'han de quedar immòbils en una postura concreta en l'accelerador lineal -l'aparell de radioteràpia- i aconseguir-ho pot ser difícil, sobretot entre els més petits. A més s'han de quedar sols dins de la sala i això pot representar una experiència angoixant. Per això, l'experiència de realitat virtual s'emmarca en el programa d'humanització de Vall d'Hebron, que té cura d'aspectes com la decoració de les instal·lacions o l'ambient sonor, entre altres.

El projecte té tres experiències de realitat virtual. Una és la del Nixi rebent el primer tractament de radioteràpia i les altres, un entrenament amb el jugador de la NBA Ricky Rubio i un vídeo de preparació per a una operació, en el cas que l'infant hagi d'entrar a quiròfan.

Els infants reben un kit amb el vídeo, unes ulleres de realitat virtual, un peluix del Nixi i un llibret d'activitats per fomentar la comunicació de la família sobre la malaltia i el tractament. The Ricky Rubio Foundation i Nixi for Children faran arribar 1.000 kits als principals hospitals de l'estat espanyol i els Estats Units perquè es reparteixin de forma gratuïta entre les famílies.