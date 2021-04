Torna la bronquiolitis de forma molt moderada després de mesos sense rastre

El virus que més sovint provoca una bronquiolitis en infants, el virus respiratori sincitial (VRS), ha aparegut en les darreres setmanes després de mesos pràcticament sense circular. Els experts creuen que són casos esporàdics que no sembla que hagin d'augmentar.

El VRS circula d'octubre a març, però aquesta temporada en plena pandèmia del coronavirus, només se n'havien registrat set casos en total fins al febrer entre els 14 hospitals de la xarxa de vigilància. Des de principis de març, s'han confirmat uns deu casos de mitjana setmanals. El virus respiratori sincitial és un dels que més preocupa en pediatria, ja que pot causar bronquiolitis en els infants més petits. «Estem fent un seguiment molt estricte de la situació», assenyala Pere Soler, cap de la Unitat de Patologia Infecciosa de Pediatria de Vall d'Hebron. Per al doctor Soler, les dades ara com ara són «tranquil·litzadores» ja que la tendència sembla estable i no s'espera que creixi de forma substancial.

La circulació del VRS es correlaciona amb els diagnòstics de bronquiolitis, que aquest hivern s'han mantingut estables en nivells molt baixos, molt per sota d'altres anys, quan hi ha pics importants el novembre i el desembre. Ara, les bronquiolitis han augmentat molt lleugerament i s'han situat en una situació molt similar a la de temporades anteriors a l'abril, quan el virus ja surt de la circulació.

Una primavera virològicament normal

Els pediatres s'estan trobant, des de fa dues o tres setmanes, una «primavera virològicament normalitzada», després d'un «hivern pràcticament amb zero casos de grip i poquíssims de VRS», indica el doctor Serrano. «Aquest hivern no hem tingut ni refredats, ni gastroenteritis, ni laringitis ni mocs en general i ara estem veient una primavera ´normal'. A la primavera, se sol produir un descens dels quadres respiratoris -n'hi continuen havent, però menys que a l'hivern- i un increment dels quadres de gastroenteritis», afegeix.

Amb tot, aquest pediatre fa notar que no és el mateix que un infant tingui mocs i una mica de febre «la primavera del 2021 que la del 2019». «A la primavera del 2019, t'esperaves dotze hores, li donaves un antitèrmic i anava a l'escola. Ara, o els pares s'esperen 48 hores per assegurar-se que no va a més o truquen als centres de salut, des d'on els recomanem que vinguin i el primer que els fem quan passen per la porta és una PCR o un test d'antigen», assenyala el doctor Serrano.

Incògnites sobre els altres virus

En la pandèmia de la covid-19, els altres virus han estat pràcticament desapareguts aquest hivern, tot i que de manera heterogènia. Les mesures per evitar contagis de la covid, com la mascareta i el rentat de mans, així com també l'anomenat ´efecte nínxol', que es produeix quan l'entrada d'un virus predominant desplaça els altres, són els factors que expliquen que virus com el VRS i el de la grip hagin tingut una incidència pràcticament nul·la.