El sol mostra la seva perpendicularitat de manera exuberant. El dia venç a la nit. L’estiu és sinònim de festa. Sinònim de viure amb intensitat allò que desitgem i anhelem. Segurament podreu viatjar a les fotografies dels vostres estius més plàcids. Els estius de la infantesa, els estius d’aquell viatge a Nova York, l’estiu que vau d e c i d i r c ami n a r fi n s a Santiago… estius i mil solticis.

És cert que l’estiu també p r e s e n t a a l g u n e s incomoditats d’aquelles col.laterals: mosquits , calor, música reggaeton… si obviem aquestes petites friccions amb l’absurb, segur que sabreu trobar la millor opció d’estiu. Feu memòria de l’estiu que us va fer vibrar a la freqüència més xula. A l’escola que tenim la sort de construir dins del tatami ja més d’una dècada que ens agrada donar la benvinguda a l’estiu fent unes petites convivències. Una espècie de colònies de tres dies.

En dèiem Tancada de Judo. Tres dies de natura, judo, conversa , lectura, emoció... Tres dies on barregem edats dels club. Noies i nois de diferents edats acabant el curs junts. Moltes entitats i escoles que trien les colònies /estades com a complement al projecte ordinari. Nosaltres apostem per aquest model per enriquir-nos. La pandèmia ens va fer aturar el projecte l’estiu passat. Enguany les coses han estat favorables. Vam decidir canviar de nom i li hem dit Respira 2021.

Respira 2021

En comptes de Tancada de Judo li hem dit Respira 2021. El Respira és una petita celebració de comiat i de benvinguda. Un exemple per compartir amb vosaltres. Us desitgem un Respira/Estiu ben favorable. Que la llum i energia del sol siguin un regal per tots i totes.