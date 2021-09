El consum de fruits secs no produeix augment de pes, malgrat la seva alta densitat energètica i contingut de greix, i fins i tot pot estar associat amb una disminució de les mesures d'adipositat. Així ho demostren els resultats d'un estudi realitzat per un equip internacional d'investigadors entre els quals hi ha els de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili – Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (URV-IISPV) i CIBERobn, que s'ha publicat recentment en la revista científica Obesity Reviews.

Els fruits secs han rebut diverses declaracions de propietats saludables a tot el món, suggerint que el consum diari d'aproximadament entre 30 i 45 grams al dia pot tenir beneficis per a la salut. Malgrat això, persisteix la preocupació que els fruits secs poden contribuir a l'augment de pes, i això fa que els consums estiguin per sota d'aquest llindar.

Segons el doctor Jordi Salas-Salvadó, cap de la Unitat de Nutrició Humana de la URV, l'estudi "té importants implicacions per als professionals de la salut, ja que a partir d'ara han de recomanar consumir fruits secs pels seus beneficis cardiometabòlics sense tenir por al fet que aquestes recomanacions puguin tenir repercussions adverses sobre un hipotètic augment de pes corporal".