Atancament de l’any 2020, 3 de cada 4 llars espanyoles tiraven aliments i begudes a les escombraries, desaprofitant un volum total de 1.364 milions de quilos o litres, segons les últimes dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Aquestes xifres, suposen 11 milions de quilos o litres més llençats a les escombraries que l’any anterior. Amb les dades a la mà, queda clar que les llars espanyoles continuen sense gestionar de forma adequada la compra i l’ús dels aliments, ja que es llencen més productes elaborats i menys sense elaborar, que fa un any.

Unes xifres que es veuen afectades per diferents factors, entre altres, el teletreball i la permanència a casa durant més temps ocasionada per la crisi sociosanitària provocada per la Covid-19. I que es veuen agreujades durant les festes nadalenques: dues setmanes de celebracions, excessos, sopars i dinars en els quals produïm el doble d’escombraries que durant la resta de l’any. Bona part dels aliments que es fabriquen per celebrar el Nadal acaben al contenidor i la majoria és menjar en bon estat.

Per conscienciar sobre el problema, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha llançat una campanya de conscienciació sota el lema ‘Aquí no es llença res’. Tres missatges clau dissenyats per apel·lar a l’orgull pels nostres productes, el valor del treball de tota la cadena i per fomentar un consum responsable. Conceptes que, sens dubte, calen. Des del Ministeri han volgut capgirar el problema del malbaratament alimentari per arribar-nos al cor a través dels seus missatges positius: a Espanya som mestres a transformar les sobres en nous plats meravellosos; en la importància de prestar atenció al que realment importa, al seu sabor, no al seu aspecte i que, quan llencem aliments, llencem també tot l’esforç que hi ha al darrere.

Perquè, al desaprofitar aliments, no llencem només menjar, estem desaprofitant els recursos naturals utilitzats per obtenir-lo i el treball i esforç de tots els operadors de la cadena de subministrament alimentari. Fomentar un consum responsable, i més en aquestes dates, és clau per aconseguir reduir aquestes alarmants xifres de les quals parlàvem al principi i que a més es troben lluny dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

Planificar, adoptar el ‘take away’ i transformar les sobres en altres plats

Més del 40% del menjar que es llença procedeix de l’àmbit domèstic. A casa malbaratem més aliments que en cap altre lloc i per això convé tenir en compte alguns petits trucs útils perquè menys quantitat de menjar acabi a la galleda de les escombraries. Una bona planificació a l’hora de fer la compra és bàsica i passa per anar a comprar amb una llista detallada i un menú ben pensat en funció dels comensals. És important ajustar al màxim les quantitats, especialment dels productes peribles. Les fruites, hortalisses i verdures representen el 46% del total del volum de productes que acaben a la galleda de les escombraries. Convé fer èmfasi que, quan aquests productes frescos es ‘tornen lletjos’, moltes vegades segueixen tenint vida per ser cuinats i consumits ja que mantenen intactes el sabor i propietats.

Una vegada cuinat, el menjar pot guardar-se a la nevera per poder usar-lo l’endemà, congelar-lo per a més endavant o, per què no, ser guardat en tàpers i repartit amb els amics i familiars. Només s’ha de recordar que les sobres es poden mantenir al frigorífic un màxim de dos dies, si no es consumeixen en aquest temps, s’han d’envasar degudament i congelar-les. Això sí, els aliments que ja hagin estat congelats no poden tornar a congelar-se sense abans canviar d’estat. És a dir, si estaven crus, només poden tornar a congelar-se després de cuinar-los.

Reduir, reutilitzar i reciclar, també entre fogons. Cremes de verdures amb guarnicions, croquetes de mil sabors i salses saboroses amb verdures i fruites massa madures… La creativitat és la millor aliada per evitar el malbaratament i és que en aquest punt és en el que més l’encerta la campanya: ‘Aquí no es llença res’. A Espanya som mestres a transformar les sobres en nous plats meravellosos.