L'Índia ha detectat una variant de l'òmicron anomenada BA.2 o òmicron sigil·losa en una "fracció substancial" de casos, segons l'últim informe elaborat pel Consorci de Seqüenciació del Genoma del SARS-CoV-2 al país. L’òmicron sigil·losa també s’hauria detectat ja a Europa, en països com Dinamarca o el Regne Unit, dos mesos després que es parlés per primera vegada d’òmicron, concretament a Sud-àfrica.

De fet, a finals de la setmana passada l’Agència de Seguretat Sanitària del Regne Unit va explicar que preveuen donar a conèixer més detalls sobre aquesta nova variant sota investigació «ben aviat». A Dinamarca, l’altre país europeu on s’haurien confirmat casos de BA.2, els primers estudis han determinat que no hi ha diferències substancials respecte a la BA.1 i que les vacunes que actualment s’estan dispensant són igualment efectives.

Segons Euronews, la subvariant BA.2 no compta amb la mutació característica al gen S que permet que la variant original d’òmicron sigui detectada en un test PCR, per això podria ser més difícil de distingir d’altres variants en proves rutinàries PCR i més transmissible, però encara no hi ha prou estudis que ho certifiquin.