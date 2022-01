Aprimar-se no ha de ser sinònim de passar gana i de no poder gaudir dels menjars que ens agraden. Existeixen una gran varietat d’aliments saborosos i diferents que, a més, són saludables. Sí que s’ha de tenir molt clar que cal apartar la brioixeria industrial i els aliments processats.

L’important en el procés de perdre pes és saber què menjar i en quina quantitat. Per això avui et volem parlar del sopar. Per tal que sigui un àpat saludable quins elements ha de contenir? La clau són les proteïnes.

Per sopar, és recomanable menjar aliments com pollastre, peix, tonyina, llom de porc, ous, formatge ricotta o hummus. També és molt important incloure a l’àpat del vespre vegetals com ara enciam, cogombre, tomàquets, ceba, albergínia, bròquil, carbassó, coliflor, pastanaga, espinac o espàrrecs. Pel que fa als carbohidrats, s’aconsella una font saludable com poden ser el pa integral, la civada, la patata, el moniato, l’arròs integral o la quinoa. I també és important consumir greixos saludables com l’alvocat, ous, oli d’oliva, llavors i fruits secs. Qualsevol combinació d’aquests grups d’aliments és òptima per a un sopa saludable.

Menjar entre una hora i mitja i dues hores abans d’anar a dormir

Una recomanació important és deixar passar un temps prudencial per fer la digestió abans d’anar-te’n a dormir, per anar bé una hora i mitja o dues. La nit és per descansar i la digestió és un procés que gasta energia i esforç, per això anar a dormir just després de menjar pot perjudicar el descans.