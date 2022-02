L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) estudiarà "en profunditat" si les vacunes contra la covid-19 causen irregularitats menstruals. El regulador europeu ha comunicat aquest divendres que el comitè que analitza els riscos dels medicaments ha decidit aprofundir en aquesta qüestió després "d'avaluar les proves disponibles". Fins ara, l'EMA no ha vist que hi hagi "un vincle causal" entre els vaccins de Pfizer i Moderna i els casos de sagnat abundant o absència de la menstruació dels quals han informat algunes dones. El regulador europeu ha pres la decisió d'aprofundir més en l'anàlisi després que més dones hagin comunicat alteracions menstruals i per les conclusions de nous estudis que aborden aquesta qüestió.