La cadena de supermercats Mercadona ha incorporat un nou producte saludable als seus establiments, pensant, sobretot en les necessitats dels seus clients de mitjana edat. Es tracta d'una pasta de llavor de sèsam que és 100% natural, denominada tahini, que s'utilitza de mil maneres en la gastronomia de l'Orient Mitjà.

Els especialistes en nutrició apunten que el tahini és especialment indicat per a persones majors de 50 anys, ja que té efectes favorables per al cor. A més, també té beneficis per al trànsit intestinal, gràcies al seu alt contingut en fibra. A casa nostra fa poc temps que el tahini s'ha començat a fer-se popular, especialment entre les persones a qui agrada cuidar la salut i mantenir el pes.

Més avantatges del tahini: és lliure d'additius, no té lactosa ni gluten i és apte per a persones que segueixen una dieta vegana i vegetariana.

La recepta estrella amb tahini

Aquest producte, que ja s'ha convertit en imprescindible per a molts clients, es caracteritza per tenir una gran versatilitat en el món de la cuina. Així, és un complement perfecte per a untar en torrades, acompanyar a qualsevol fruita o com a ingredient per preparar receptes.

El plat que et proposem és Bava Ganoush. T'atreviries a preparar-ho? Aquí tens la recepta: