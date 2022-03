Morpheus8 és un tractament mèdic no invasiu que mitjançant l’ús de radiofreqüència fraccionada ens permet rejovenir la pell i tractar la flaccidesa cutània de forma no invasiva. Mitjançant l’ús d’un dispositiu de microagulles s’actua en dos nivells: penetrar en el teixit subdèrmic, coagulant el greix i tibant el teixit connectiu; descarregar radiofreqüència en diferents profunditats de la pell que produeix un escalfament de la dermis. Això fa que s’estirin els septes fibrosos i les fibres de col·lagen de la pell, i el resultat és una remodelació i tibat de la pell de la zona tractada. Està indicat per al tractament de tot tipus de pells. I és ideal per a pacients amb flaccidesa o pell lleugerament despenjada amb aspecte arrugat, descolorit i amb irregularitats.

El tractament Morpheus es pot fer a qualsevol zona del cos, però destaquen arrugues de la cara i del coll per envelliment, codi de barres del llavi, solc nasolabial, arrugues perioculares, acné i cicatritius post-acne, estries, reafirmació de glutis i cel·lulitis. També parts del cos que amb els anys mostren un aspecte més flàccid i arrugat, com ara l’abdomen, els braços i la cara interna de les cuixes, es poden tractar amb Morpheus8. Proporciona una gran millora i les pacients queden molt satisfetes amb el rejoveniment aconseguit, amb una pell més lluminosa, un efecte lífting, atenuació i desaparició de les arrugues i homogeneïtzació del color. El procediment sol durar vint minuts i no és dolorós, amb la incorporació ala rutina diària de forma immediata. El resultat comença a ser visible al cap de tres dies de la seva aplicació i les millores continuen fins als tres mesos després. El nombre de sessions varia segons les necessitats de cada pacient i en funció de l’àrea a tractar, però se’n solen fer dues o tres, amb una separació d’entre tres i sis setmanes. El Morpheus8 es pot combinar amb altres tractaments per potenciar els resultats que es busquen: làser, farciments, mesoteràpia facial o tractaments d’arrugues d’expressió. A la Clínica Dr. Sáez, a Manresa, t’assessorem.