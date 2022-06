Picar entre hores és una temptació que costa deixar quan volem seguir una dieta saludable. Us dono alguns consells per evitar-ho:

* No confonguis la gana real amb l’avorriment. La gana apareix progressivament i pot esperar. La gana emocional apareix de sobte, és urgent i et venen de gust menjars específics i que contenen greix i sucre. Pensa abans d’actuar, per no fer accions que no vols.

* Abans de picar alguna cosa que no és del tot sana, pregunta’t «Em sentiré bé quan m’ho mengi?», «Què m’aportarà?».

* Si arribes als àpats amb molta gana és convenient que mengis alguna cosa a mig matí i a mitja tarda. Intenta establir uns horaris més o menys fixos per a l’esmorzar, el dinar i el sopar.

* Moltes vegades confonem la gana amb la set. Beu! Pots fer-te infusions o afegir-te a l’aigua una mica de llimona, cogombre o menta, amb uns glaçons.

* Evita mirar publicitat de la televisió per no tenir temptacions d’ingerir productes processats sense cap mena de benefici.

* En la fase premenstrual és normal que et vinguin de gust aliments dolços. Menja fruita i xocolata amb el percentatge de cacau superior al 80%.

* No compensis el fet de menjar molt amb fer molt exercici físic abans o després. No serveix de res.

* Fent un sopar lleuger i equilibrat pot ser que després tornis a tenir gana, fica’t al llit abans.