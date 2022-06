Els inicis de tractament per drogodependència a Catalunya, amb l’alcohol com la substància més freqüent, van augmentar fins als 13.423 casos el 2021, un 18% més respecte a un 2020 inusual per l’impacte de la covid-19, però l’augment encara està per sota dels registres previs a la pandèmia.

L’any 2021, un total de 13.423 persones van iniciar tractament en la xarxa d’atenció a la drogodependència (que compta amb 63 Centres d’Atenció i Seguiment, entre altres serveis), cosa que representa un increment del 18% respecte als 11.353 del 2020, un any inusual en què van caure les atencions tant per la reducció del consum, pel confinament, com per l’afectació de la covid en els serveis assistencials.

El dubte és si els consums que van baixar el 2020 per la reducció de la sociabilització derivada del confinament per la covid-19 recuperaran els nivells prepandèmics o quedaran més baixos, una cosa per a la qual encara no hi ha prou dades per arribar a una conclusió, si bé la tendència apunta a una baixada generalitzada del consum de drogues en els últims anys, ha apuntat el subdirector general de Drogodependències del Departament de Salut, Joan Colom.

L’alcohol representa el 44% de tots els tractaments iniciats del 2021, seguit de la cocaïna (24%), el cànnabis (14%) i l’heroïna (9%) –en clara baixada des dels anys 90–, mentre que el tabac, amb un 3%, és minoritari en aquesta xarxa específica d’atenció a drogoaddiccions, però no perquè hi hagi pocs fumadors, sinó perquè la immensa majoria demanen ajuda als centres d’atenció primària.

Sense deixar de prestar atenció a les altres substàncies, Colom ha admès que l’alcohol és el «focus important» de preocupació, i és més freqüent en homes, ja que el 74% dels atesos ho són, majoritàriament de més de 40 anys.

També preocupa el consum d’alcohol entre menors, ja que un de cada cinc admet que s’ha emborratxat l’últim mes, si bé s’observa una gradual reducció del consum en aquesta franja d’edat en els últims anys. A diferència del que passa en els adults, les noies consumeixen més que els nois en edats primerenques, entre els 14 i els 16 anys, i és a partir d’aquesta edat quan es comença a invertir la incidència entre sexes.

La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha emfatitzat el paper destacat dels determinants socials, ja que «la prevalença de drogodependències és tres vegades més alta en rendes baixes que en altes, i és important treballar en això no des de l’estigmatització sinó al revés, a entendre que aquestes persones amb menys ingressos necessiten més ajudes», ha destacat.

Entre el 30% i el 50% dels que inicien tractament tenen nivells educatius baixos, mentre que els atesos tenen cinc vegades més atur que la població general (excepte en el cas de tabac), i és l’heroïna la droga amb més biaix socioeconòmic.

Durant el 2021, les 11 unitats hospitalàries de desintoxicació van atendre 966 ingressos, amb 12 dies de mitjana d’estada i amb l’alcohol de nou com a principal causa.