Hi ha dues èpoques a l'any quan, generalment, és més fàcil que ens passi pel cap que és un bon moment per començar a controlar i pes i reduir-lo. Un és amb l'entrada a l'any nou i l'alte, en tornar de les vacances. Molta gent aprofita la tornada a la rutina per començar una dieta o un programa d'entrenament. I entre els qui s'apunten a una alimentació sana per sentir-se bé en cos i ànima han de saber que tenen un aliat perfecte, el festuc.

Aquest fruit sec és un 'snack' sa amb múltiples beneficis que pot servir de menjar pont sense passar factura. No tenen gluten i són considerat un superaliment que té grans aportacions al nostre organisme. Els beneficis de menjar festucs: Redueixen el risc de diabetis i ajuden a prevenir les malalties del cor perquè contenen l'aminoàcid L-arginina.

Redueixen les possibilitats de desenvolupar malalties oculars, com ara la degeneració macular associada a l'edat i les cataractes.

Ajuden a mantenir les dents fortes i boniques, gràcies al seu ric contingut de calci.

Ajuden a prevenir l'envelliment prematur.

Útils per a la cura del cabell: tenen un percentatge més gran d'aminoàcids essencials, imprescindibles per a un cabellera forta i flexible.

Promoure la salut del cervell. Com ens ajuden els festucs dins d'una dieta? Els festucs són útils per a les persones que estan a dieta, ja que ajuden a controlar el pes. El seu alt contingut en fibra i proteïnes augmenta la sensació de sacietat i redueix les ganes de menjar. Això és el que realment passa si menges una cullerada de mel cada dia I com que són una excel·lent font de fibra, el consum regular de festucs ajuda a millorar la digestió i la flora intestinal, ja que contenen fins a tres grams de fibra per porció de 28 grams. També contenen ferro i combaten l'anèmia. Una ració de festucs aporta el 29 per cent de la dosi diària de ferro recomanada. Festucs, un remei natural contra el dolor menstrual Per a les dones, els festucs tenen també altres beneficis. Un estudi realitzat a l'Hospital North Staffordshire i publicat al 'British Medical Journal' ha suggerit que una dosi de 100 mil·ligrams de vitamina B6 al dia pot ser beneficiosa per tractar els símptomes premenstruals i la depressió premenstrual que moltes dones pateixen. La clau per aprimar-se: les sis coses que has de fer si vols perdre pes Aquesta vitamina es troba present en altes dosis als festucs, fet que, segons el parer dels experts, suposa que si se n'ingereixen uns 49 festucs al dia (28 grams) s'adquireix el 20% de la dosi vitamínica recomanada.