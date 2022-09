En la recerca de referències per aquest article he trobat aquesta frase: «La joventut està malmesa fins al fons del seu cor. Molts joves són malfactors i ociosos. Mai no seran com la joventut d’abans. La joventut d'avui no serà capaç de mantenir la nostra cultura». És la cita més antiga que parla de la joventut que he trobat, va ser escrita fa uns quatre mil anys en una vaixella descoberta a les runes de Babilònia. Els mites sobre tota mena de conseqüències apocalíptiques per culpa del comportament dels joves han estat una constant en la història.

Ara mateix, vells i adults som els membres de les generacions dels Baby Boomers i X, nascuts després de 1947 i a partir de 1965. Els joves, de moment, són els mil·lennistes o generació Y i els centennistes o generació Z nascuts després del 1981 i 1997 respectivament. Als que ens dediquem als afers del Capital Humà a les empreses ens convé identificar les conductes genèriques per preveure comportaments, entendre'ls i adaptar-nos, en lloc de caure en creences acusatòries alimentades des de l'egocentrisme generacional. Els mil·lennistes en el món laboral Per entendre els canvis què les empreses i organitzacions gaudeixen o pateixen, segons el punt de vista generacional, convé observar als joves que ara mateix tenen entre 23 i 41 anys, els mil·lennistes. Els joves d'avui en dia, pensen i actuen de forma diferent a la resta de les generacions anteriors en la mateixa franja d'edat. Les organitzacions que busquin talent jove o simplement el vulguin retenir, hauran d'oferir nous valors, incentius i motivacions que estiguin relacionats amb el que busquen i valoren els mil·lennistes. En destaco els que considero més importants: Volen estar motivats. A diferència de les generacions anteriors, no donen tanta importància als diners com a recompensa. No accepten l'statu quo jeràrquic. Tendeixen a compartir les seves opinions i idees, així com a desafiar els seus superiors quan creuen que està justificat. Coneixement intuïtiu de la tecnologia global. Són la primera generació totalment globalitzada i en línia durant l'adolescència i la primera edat adulta. Oberts al canv.i No només s'adapten al canvi, també el demanen. Els hi agrada aprendre. L'aprenentatge és percebut com una recompensa. Són més creatius. Van créixer durant l'època de transició dels mètodes convencionals a les formes de treball tecnològicament avançades. A causa d'aquesta innovació, poden ser més imaginatius. Valoren el treball en equip i les interaccions socials. Solen donar importància al treball en equip. Per a ells i elles és important col·laborar en projectes, resoldre dificultats amb diferents punts de vista i crear enfocaments innovadors als seus camps de treball. Ambient en el treball. Busquen la diversió, la relaxació i la comoditat a la feina, sense renunciar a la responsabilitat. El clima laboral és un dels millors incentius per atreure el seu talent. EDUARD RAMOS COACH eduardramos.com