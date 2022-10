Hi ha un 'boom' de malalties de transmissió sexual (ETS o ITS). Les xifres ho corroboren: les infeccions venèries com el VIH, la clamídia o la gonorrea han augmentat un 84% en cinc anys a Espanya. A més, creixen sobretot entre els homes, que dupliquen en diagnòstics a les dones. Per aturar-les sense renunciar al sexe només hi ha una solució. El preservatiu. A més, existeixen uns que encara ho posen més fàcil. Es tracta dels condons 'semàfor': canvien de color si l'altra persona pateix alguna ETS.

Existeixen més de 30 malalties de transmissió sexual produïdes per bacteris, virus, fongs, protozous i per artròpodes. Les més comunes, no obstant això, són: la clamídia, la gonorrea, la sífilis, l'herpes i les berrugues genitals, el VIH, la candidiasi, la tricomoniasi i el virus del papil·loma humà (VPH). A Espanya, a més, van a més els casos de shigel·losis, el símptoma principal dels quals és la diarrea. Condó creat per adolescents Que existeixin preservatius que canviïn de color quan entren en contacte amb fluids o teixits infectats, suposa un avanç notori. L'invent no és nou ni va caldre ser Einstein per pensar-ho: ho van inventar tres adolescents. Va ser el 2015, quan els estudiants de l'acadèmia d'Isaac Newton al Regne Unit Daanyaal Ali, Muaz Nawaz i Chirag Shah van crear aquest nou mètode que adverteix del perill d'una ETS. Els colors i les ETS que detecten El van anomenar 'S.T. Eye' i es tracta d'un condó de làtex dotat amb molècules capaces d'identificar ETS. Llavors, es tenyeix amb un color específic per a cadascuna d'elles. D'aquesta manera, el condó es posa verd en contacte amb la clamídia, groc per a l'herpes genital, blau per a la sífilis i morat davant el virus del papil·loma humà. Tot són avantatges amb aquest producte, cert? Tan sols n'hi ha un: més de set anys després de la seva creació, no està a la venda ni hi ha la pretensió de desenvolupar-lo de manera massiva. Mentrestant, caldrà prendre més consciència sobre la importància de l'ús del condó tradicional. Mesures de prevenció Davant aquest auge de les ETS, els metges alerten que no n'hi ha prou amb l'ús del preservatiu i que són necessaris més recursos per implementar la prevenció. En aquest sentit, demanen més cribratges en persones asimptomàtiques per reduir les infeccions. D'altra banda, la nova llei de l'avortament incorpora dues mesures fonamentals: educació i repartiment gratuït de preservatius en instituts, centres penitenciaris i centres de serveis socials.