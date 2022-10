Tens la sensació que els teus fills arrenquen el setembre amb mocs i no els deixen fins al juny? Doncs no és només una impressió, és una realitat. Segons explica Lucía Galán, coneguda a les xarxes com a Lucía, mi pediatrava, un nen en edat escolar, entre setembre i juny, pateix una mitjana de 5-6 refredats. El motiu: el seu sistema immune encara és immadur i té poques defenses davant de qualsevol infecció.

Ara que ja sabem que haurem de bregar sí o sí amb aquests refredats, hem traslladat a Galán els 10 dubtes més comuns i importants sobre aquest tema.

1. Enguany hi ha més virus que altres anys?

Galán explica que “hi ha més de 200 virus que produeixen una simptomatologia molt semblant”. Imagineu-vos si, amb aquesta gran quantitat de virus circulant, no és fàcil que els nostres fills n'agafin més d'un durant tot el curs, i més, si van a l'escola bressol, on s'ajunten amb vint nens més. “Cada infant porta el virus de casa. I l'entren a la classe, l'escenari perfecte per als contagis: un lloc tancat, amb les finestres també tancades perquè fa fred…”. I és aquí on els nostres petits se'ls encomanen. “Al contrari del que se sol pensar, els nostres fills no es refreden al pati perquè hi fa fred, ho fan a la classe, on estan calentets, però envoltats de virus”.

I què passa aquest any que sembla que hi ha més virus que l'any passat? “Doncs que ens hem tret les màscares a espais interiors”, diu la pediatra, cosa que augmenta, “no només el contagi de covid-19, sinó de tots els altres virus respiratoris”.

2. Els nens s'han de vacunar de la grip?

Lucía Galán contesta amb un sí rotund. “L'Organització Mundial de la Salut porta recomanat vacunar de la grip els nens des del 2012. Els infants són els grans transmissors d'aquests tipus de virus. A més, molts acaben ingressats. I no només nens amb factors de risc o amb patologies prèvies, ja que 2 de cada 3 nens que ingressen per grip als hospitals no tenen factors de risc”.

A més, aquest any, el Ministeri de Sanitat ha aprovat la vacunació gratuïta de la grip en nens des dels 6 mesos fins als 5 anys. Fins ara només estava finançada en nens amb factors de risc. Però, de moment, aquesta mesura només s'ha implementat a tres comunitats autònomes: Andalusia, Galícia i Múrcia. A la resta, haurem d'esperar l'any que ve. Podem vacunar els nostres fills de grip? Per descomptat, encara que no estigui finançada, “la vacunació és una bona estratègia per protegir els nostres fills i tots els familiars que estan al seu voltant”.

3. Quan el nostre fill té tos, què ens ha de posar alerta?

“La tos és un mecanisme de defensa de l‟organisme per expulsar la secreció. Per tant, que els nens tossin durant un refredat és totalment normal”, diu Galán. Tot i així, hi ha 4 signes que ens han d'alertar i que és bo que tractem amb el pediatre:

Totes que dura més de dues setmanes.

Tos que impedeix respirar bé el nostre fill. Als nadons veiem que en respirar se'ls enfonsen les costelles.

Tos que impedeix menjar.

Tos que impedeix descansar.

4. El meu nadó ha tingut bronquiolitis, pot ser asmàtic?

La bronquiolitis és una infecció de les vies respiratòries inferiors causada, normalment, per un virus. Aquesta afecció és molt comuna en nens menors de 2 anys i en menors de 6 mesos és una causa molt freqüent d'hospitalització.

“És veritat que un nen que ha tingut bronquiolitis té un 50% més de probabilitats de patir altres processos similars com la bronquitis o broncoespasmes. I els pediatres diem que un nen té asma quan ha tingut més de 3-4 episodis d'aquestes infeccions a un hivern. En aquest cas, cal seguir un tractament. Això no vol dir que el nen, d'adult, sigui asmàtic”.

5. Per què el pediatre no ens recepta antibiòtics?

“La immensa majoria de les infeccions respiratòries que veiem a l'hivern són víriques. I els virus no es curen amb antibiòtic. Aquest és el motiu pel qual el pediatre no recepta antibiòtics. Donar antibiòtics seria com donar aigua, no serviria de res, fins i tot seria contraproduent perquè abusar dels antibiòtics produeix resistència a aquests medicaments”, ens diu l'experta.

6. Hi ha nens amb més risc que altres de tenir bronquiolitis?

Galán diu que sí. I qui són aquests nens?

Nens amb pares o cuidadors que fumen a la llar.

Infants prematurs, per un tema d'immaduresa.

Nens amb malalties de base que fa que el seu sistema immune estigui deprimit.

Nadons amb germans que van a l'escola i porten els virus a casa.

7. Mocs: recomanes els rentats nasals?

“No recomano fer rentats nasals per sistema, només quan el nen els necessita. És a dir, quan estan refredats”, ens diu la Lucía. “Quan tenen molts mocs, fer aquests rentats els alleuja perquè els neteja, els treu l'obstrucció i aclareix la via aèria. Moltes vegades, amb aquesta rentada es queden tranquils, però molts no. Se'ls queden molts mocs a dins. En aquests casos, recorrem a l'aspiració i traiem el tap”.

És a dir, no fem rentats ni aspiracions per sistema, només quan el nen ho necessita.

8. Per a quines patologies es recomana l'humidificador?

La laringitis és un procés ideal per fer servir l'humidificador. En ambients secs, la malaltia empitjora i va bé fer servir l'humidificador perquè augmenta la humitat dins de l'habitació.

En canvi, pot ser que l'humidificador vagi malament per alguns nens amb bronquitis, perquè la humitat pot provocar broncoespasmes.

9. Totes les -itis són per virus?

Llúcia Galán diu que no. -Itis significa inflamació, però pot ser d'origen víric, traumàtic (per un cop), bacterià o irritatiu. “Els pediatres hem de buscar la causa per oferir el tractament”, ens diu la doctora.

10. Meningitis: com detectar-la a temps?

La meningitis és una inflamació de la meninges (capa que cobreix el cervell). Hi ha un percentatge de meningitis que són víriques, que són més lleus que les bacterianes. Aquestes últims, les provocades per bacteris, són molt preocupants. De fet, Galán diu que a causa d'elles, “un 10% dels nens mor i un 30% queda amb seqüeles greus, entre elles sordeses i amputacions”.