Moltes vegades fem ús dels medicaments que tenim a mà, com l'ibuprofèn, sense ni tan sols provar abans altres fórmules que poden igualment pal·liar o alleujar el nostre dolor o patiment.

"Hi ha una tendència natural a usar el medicament el primer. És la forma més ràpida de trobar una solució per a les nostres molèsties, però moltes vegades n'hi hauria prou amb una altra activitat com relaxar-se o prendre's un aliment, per exemple, si et fa mal el cap", destaca el doctor Antonio Torres, del grup de Dolor de la Societat Espanyola de Medicina General i de Família (SEMFYC).

Segons la seva opinió, si es parla de drogues del segle XXI l'ibuprofèn en seria una, però també l'omeprazol, les benzodiacepines o el paracetamol, per exemple. "Forma part d'aquests fàrmacs amb tendència a un consum sense coneixement adequat. Els medicaments tenen riscos i la gent desconeix com utilitzar-los. Avui em parlava una persona que la seva mare, de 70 anys, consumia fins a cinc ibuprofens al dia!", ressalta l'especialista.

L'ibuprofèn és un antiinflamatori d'acció ràpida que sol receptar-se per a dolors associats a la inflamació per les seves propietats analgèsiques i antipirètiques. No obstant això, no podem recórrer sempre a aquest fàrmac i en aquesta línia, des de Reader's Digest se citen aquelles ocasions en les quals no és recomanable el seu ús.

Embarassades

Està contraindicat prendre ibuprofèn estant embarassada ja que aquest tipus d'antiinflamatoris poden resultar nocius per al fetus, especialment en els primers mesos de l'embaràs. També podrien ocasionar lesions cardiovasculars en la mare.

Malalties del cor

Segons un estudi publicat en la revista British Medical Journal, els antiinflamatoris com l'ibuprofèn, augmenten el risc d'infart en aquest tipus de pacients. Així que és convenient restringir la seva ingesta.

Problemes gastrointestinals

Les persones amb aquesta dolència han de consultar amb el metge abans de recòrrer a l'ibuprofèn, ja que pot reduir el flux sanguini en l'estòmac i irritar el revestiment d'aquesta àrea estomacal i dels intestins.

Artritis

Per als pacients amb artritis o artritis reumatoide, l'ibuprofèn es desaconsella cada vegada més a causa de les contraindicacions relacionades amb el cor o l'aparell digestiu, comentades anteriorment.

Infeccions del tracte urinari

Si els pacients amb infeccions del tracte urinari prenen ibuprofèn triguen una mitjana de tres dies de més a guarir-se, segons un estudi.

Consum d'alcohol

Si una persona consumeix alcohol ha d'evitar la presa d'ibuprofèn ja que podria causar-li irritacions a l'estómac desembocant en úlceres estomacals i danys hepàtics.

Si fas esport

Si es fa esport de forma assídua i a un nivell d'exigència alt, no és recomanable recòrrer freqüentment a l'ibuprofèn ja que les altes dosis en esportistes podrien causar danys en els ronyons.