La fira Alimentaria de Barcelona ha tornat quatre anys després i amb més força que mai. Danone s'ha presentat per primera vegada amb tots els seus negocis integrats. Entre les seves principals novetats, destaquen el Danone grec en l'icònic format vidre, i la nova varietat Danone skyr, Activia, Actimel, Oikos, YoPRO, Alpro Barista i Alpro Protein, Lanjaron Naked, així com Almiron Duobiotik i Fortimel Protein.

La marca ha confirmat la seva forta aposta per continuar sent referència a totes les llars, apostant per la innovació i la qualitat dels seus productes, tal com ha assenyalat Cédric Pantaleon, vicepresident de vendes de Danone Iberia: “Ser líders del sector ens obliga a ser ambiciosos i exigents per connectar amb una generació que espera de les marques proposades que siguin diferencials i tinguin un propòsit que connecti amb la seva identitat”.

Els aliments 'plant-based' ja estan en un 45% de les llars espanyoles i el 98% d'aquests consumidors d'alternatives vegetals consumeixen de forma regular llet i iogurt lacti

La companyia compta amb la força de vendes més potent i abasteix anualment més de 13,5 milions de llars a través de 360.000 punts de venda a tot el país, avançant cap a un model d'alimentació saludable i sostenible, amb l'objectiu d'acompanyar el consumidor en totes les etapes de la vida.

Líder a Espanya en alternatives vegetals i productes a base de proteïna

Danone lidera els espais de creixement en totes dues categories de la mà de YoPRO i Alpro. “Existeixen oportunitats per ser valents i innovar amb propostes que marquin la diferència, volem fer-ho tenint alhora com a objectiu transformar el sistema alimentari cap a un de saludable i sostenible”, afirma Guillaume Millet, vicepresident de ‘plant-based’ de Danone Iberia.

Un propòsit que Danone, com a primera empresa de gran consum a ser B Corp, materialitza a través de les seves marques. Entre elles hi ha, Alpro, reconeguda com unes de les millors B Corp del món, i líder absolut de la seva categoria amb més de 1.000 M€ de facturació. Només el darrer any, ha experimentat un creixement del 20% i, la meta és que sigui el contribuïdor número u al creixement del negoci a Europa.

Danone ha estat decisiva a impulsar la penetració del ‘plant-based’ a Espanya, el segon país de la Unió Europea amb més presència de productes d'origen vegetal (42%).

En el camp de les proteïnes Danone ha pogut duplicar el negoci que ha aconseguit amb YoPRO, líder del segment doblant penetració en bebibles, gràcies a innovacions rellevants amb sabors i formats únics al mercat i un augment de la distribució.

Danone centrada en la salut de les persones en totes les etapes de la vida

“Hem alimentat tres generacions i aquesta ja és la quarta. Tenim més de cent anys d'experiència que ens avalen a l'hora d'aportar salut a través de l'alimentació i posar la nutrició especialitzada al servei dels pacients. És un orgull poder dir que tenim el portafolis més saludable per acompanyar les famílies en totes les etapes de la vida”, assenyala Patricia Oliva, directora de la divisió de Nutrició Especialitzada de Danone Iberia.

Reflex d'això és que Danone va iniciar el 2014 un procés de reformulació de sucres afegits en tots els seus productes per complir amb el seu compromís de millora constant dels perfils nutricionals. L'objectiu? Vetllar per la salut dels consumidors per impactar positivament en les etapes clau de la vida amb un portafolis sòlid i coherent.

Des de fa 8 anys han realitzat avenços que han permès que avui la companyia hagi aconseguit reduir un 30% el sucre afegit en els iogurts i llets fermentades de consum diari. De fet, el 90% del portafolis de Danone a Espanya correspon a productes saludables de consum diari.

A més, des del camp de la nutrició especialitzada, la companyia està al costat de les persones amb necessitats nutricionals específiques, des dels primers 1.000 dies del nadó fins a la vellesa i en els moments en què la nutrició és clau per afrontar determinades malalties. Així mateix, la companyia és a prop de la comunitat mèdica per fomentar la investigació en el camp de la nutrició especialitzada. De fet, durant la pandèmia, la companyia va donar 1 milió d'euros a nivell mundial per fomentar la investigació sobre el paper de la nutrició en la recuperació del pacient amb Covid.

A nivell mundial Danone és referent en nutrició infantil, amb productes líders al mercat a Espanya, i líders a Europa en nutrició especialitzada per a adults

“Posem el focus en les necessitats del consumidor actual amb una forta aposta per l'R+D com a ADN diferencial. Treballem en una nova gamma de productes que doni suport a la prevenció de la salut activa i ajudi a envellir de manera saludable. A Danone, som conscients de la importància que té la nutrició sobre la salut, especialment a mesura que ens anem fent grans”, conclou.