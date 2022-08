Més de 20 municipis catalans ja han presentat la seva candidatura als guardons Poble de l’Any, la iniciativa que estrena aquest any Prensa Ibérica per reconèixer la tasca que es porta a terme als municipis petits de Catalunya en favor del desenvolupament d’aquestes zones, moltes, afectades per la despoblació i la falta d’infraestructures.

Des dels seus 25 diaris, Prensa Ibérica contribueix a donar impuls als entorns rurals de territoris amb un desenvolupament, per la crisi del camp o pel fenomen de la despoblació, que sovint es veu amenaçat i necessitat d’impuls. Aquest 2022, el grup editorial fa un pas més amb la posada en marxa d’una interessant iniciativa que donarà visibilitat pública a l’esforç que molts pobles fan en els àmbits de l’agricultura, la pesca, el desenvolupament tecnològic i digital, i la cultura. A través de les capçaleres que el grup té a Catalunya, com són 'El Periódico', 'Diari de Girona', 'Regió 7' i 'Empordà', Prensa Ibérica organitza la distinció Poble de l’Any, i el 15 de juny va obrir el termini de presentació de candidatures. Els ajuntaments i les entitats socials dels municipis, encarregats d’inscriure els pobles que vulguin participar en aquesta iniciativa, tenen temps fins al 31 d’agost per fer-ho a través de la pàgina web www.millorpoble.cat. A més d’aportar fotos de la candidatura, hauran d’explicar els motius pels quals opten per una categoria o més. Els premis Poble de l’Any, patrocinats per Chocolates Torras, Endesa, Tallers Ballús de Toyota, Bonpreu i Cafès Pont, reconeixeran iniciatives locals en quatre categories diferents: Agricultura, en què es reconeixen les millores en el desenvolupament de l’agricultura i la ramaderia

Marítima, centrada en millores del sector marítim i pesquer com el transport de mercaderies i persones

Tecnològica, per als municipis que hagin incorporat noves tecnologies o tinguin un projecte de digitalització destacat

Cultural, a través de l’aposta per les iniciatives culturals i la projecció dels costums i festes locals en altres llocs Un premi compost per quatre fases Període de presentació de candidatures. Des del 15 de juny, i fins al 31 d’agost, estan obertes les candidatures als premis Poble de l’Any. Poden presentar candidatures per a les diferents categories els ajuntaments, els representants i les entitats socials dels municipis a través de la pàgina web www.millorpoble.cat.

Elecció dels finalistes. A partir del 31 d’agost, un jurat d’experts designat per Prensa Ibérica escollirà entre tres i cinc pobles per categoria. El 2 de setembre s’anunciaran els pobles finalistes.

Votació oberta i popular. A partir del 3 de setembre, els lectors de les capçaleres catalanes de Prensa Ibérica, com són 'El Periódico', 'Diari de Girona', 'Regió 7' i 'Empordà' tindran un paper protagonista en aquest certamen. Podran participar en una votació a millorpoble.cat per elegir els guanyadors. Comptaran amb una descripció dels mèrits de cada localitat.

Gala d’entrega dels premis Poble de l’Any. Tindrà lloc el 27 de setembre al Teatre Kursaal de Manresa. Comptarà amb l’assistència d’autoritats i representants de tots els pobles finalistes, a més a més dels diaris participants. En marxa Entre les candidatures que ja s’han presentat destaquen poblacions com Avià (Barcelona), en les categories de cultura i tecnologia; Tossa de Mar (Girona), en la categoria del sector marítim; Creixell (Tarragona), en les categories de cultura i sector marítim, i Josa i Tuixent (Lleida), en matèria d’agricultura i cultura. Una vegada tancat el període de presentació de candidatures, el 31 d’agost, el certamen passarà a la següent fase: un jurat qualificat escollirà entre tres i cinc finalistes per categoria, considerant els mèrits presentats en cada candidatura. El 2 de setembre es donaran a conèixer els pobles escollits pel jurat finalista. A partir d’aquesta data, els lectors d’'El Periódico', 'Diari de Girona', 'Regió 7' i 'Empordà' tindran un paper clau en l’elecció dels guanyadors del premi Poble de l’Any. A través de la pàgina web www.millorpoble.cat, hauran de votar els seus guanyadors. Comptaran amb una descripció dels mèrits de cada lloc. El procés de votació es tancarà el 22 de setembre. La gala d’entrega dels premis se celebrarà el 27 de setembre al Teatre Kursaal de Manresa. Es concediran quatre premis: Poble Agrícola de l’Any –també es tindran en compte les iniciatives ramaderes–, Poble Marítim de l’Any, Poble Tecnològic de l’Any –en què es consideraran projectes tecnològics i de digitalització– i Poble Cultural de l’Any, que contempla la cultura, l’art i també l’artesania. A tot Espanya Des de les seves capçaleres, Prensa Ibérica vol contribuir a valorar, cuidar i impulsar els pobles i els seus entorns rurals. Amb aquesta intenció, a més de Catalunya, aquests premis també s’organitzen en deu regions més de la resta d’Espanya, de la mà d’altres diaris del grup. Mentre que en gran part de regions el període de candidatures es manté obert, a Galícia, l’Aragó, Múrcia i les Balears ja s’ha celebrat la gala d’entrega i s’han concedit els premis Poble de l’Any. Entre d’altres, s’han destacat les iniciatives que es porten a terme a Jumilla (Regió de Múrcia) en la categoria cultural; Porreres (Balears) quant a agricultura; Épila (Aragó) en la categoria de tecnologia, i Combarro (Galícia) en el desenvolupament marítim i pesquer. En el cas de Catalunya, el procés de presentació de candidatures es mantindrà obert fins al 31 d’agost. Es poden presentar a la pàgina web www.millorpoble.cat.