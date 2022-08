El presentador més famós de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, començava les seves vacances al Perú fa dues setmanes per a gaudir de l'estiu d'una manera una mica diferent. I tot i que hi ha hagut temps a gaudir de la ciutat de Lima i del vol dels còndors, el seu viatge ha patit un gran imprevist.

A causa d'un mal d'altura, el presentador ha sigut ingressat a l'hospital per a poder desfer-se d'un edema pulmonar. Malgrat el mal, Jorge intenta treure el costat bo de les coses i gaudir dins de les seves possibilitats en el seu estat actual: "La gastronomia és excel·lent però la gaudeixo poquet perquè tinc la gola inflamada i cada mossegada que faig és un ganivet que se'm clava a l'ànima".

Des de 'Sálvame Limón' han pogut parlar amb el presentador, qui ha assegurat estar encantat amb el país, per la qual cosa de moment les seves vacances no acabaran. Es troba en bon estat de salut però necessita anar acompanyat d'una ampolla d'oxigen per poder parar a agafar aire cada cert temps: "Quan estava a Cuzco vaig haver de passejar tranquil·lament i no fa cap mena d'esforç que em pugui cansar".

Amb una ment molt positiva, Jorge Javier assegura que les males ratxes no existeixen, que és normal tenir mal d'altura al Perú i que se sent afortunat de poder ser allà.