Quatre expertes han debatut sobre els desafiaments de la regeneració urbana. La descarbonització de l’economia marca el futur sostenible del planeta.

El 10 de novembre va tenir lloc el debat organitzat per Prensa Ibérica en col·laboració amb ACCIONA sobre vivenda sostenible i el paper que està jugant en els processos de regeneració urbana que es desenvolupen en l’actualitat.

En la trobada, moderada per la periodista Nekane Chamorro, es van donar cita Teresa Joven, gerent d’Arquitectura i Projectes de la divisió Immobiliària d’ACCIONA, Beatriz Ibernón, delegada general de Madrid Sociedad de Tasación, Leyre Echevarría, directora d’ESG & Sostenibilitat de CBRE España i Alicia Regodón, experta en sostenibilitat de la vivenda del Programa de les Nacions Unides per als Assentaments Humans (ONU-Hàbitat).

En l’actualitat la societat sembla tenir un nivell de sensibilitat més elevat envers el medi ambient, és per això que la vivenda sostenible es va consolidant més, malgrat que l’escenari pot ser en ocasions complicat. «És especialment rellevant ser conscients de l’entorn on ens trobem, un entorn molt volàtil i complex, però amb un brot d’esperança de transformació», assenyalava Teresa Joven. En la mateixa línia es pronunciava Beatriz Ibernón, «estem observant que la sostenibilitat és cada vegada més important, afecta tota l’obra nova i tenim l’esperança que acabi també afectant la vivenda utilitzada».

Teresa Joven, gerente de Arquitectura y Proyectos de la división Inmobiliaria de ACCIONA. “Tenemos que organizar nuestras ciudades de una manera más responsable, buscar que sean resilientes. Viviendas y ciudades que regeneren nuestro entorno y el planeta, que es el objetivo a medio y largo plazo”



La vivenda no ha de ser un bé de luxe, és un dret, les persones han de viure en una vivenda sostenible en tots els sentits, «una vivenda és la base de qualsevol persona. Una vivenda sostenible és una vivenda que està ben localitzada, que té serveis al voltant, que té hospitals, escoles, que té accés a llocs de treball», matisava Alicia Regodón. «Ha de ser en un barri sostenible, amb prou densitat perquè l’impacte mediambiental sigui menor, accessible amb serveis de transport i zones verdes, no només per la biodiversitat, també pel contacte amb la natura», afegia Leyre Echevarría. I és que, com comentava Teresa Joven, aquest tipus de projectes poden tenir un gran impacte en la població, «a ACCIONA som molt conscients de l’impacte d’aquests projectes, partir del barri perquè sigui un conjunt que integri tant els aspectes socials, mediambientals i econòmics i proposar una solució de vivenda apostant per la qualitat».

Alicia Regodón, experta en sostenibilidad de la vivienda de El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). “Crear más parques públicos, reducir los aislados y hacer que las personas salgan a la calle también para crear espacios seguros e integradores. La vivienda es el catalizador del cambio”



Decisió de compra

A l’hora d’adquirir una vivenda tradicionalment han sigut més determinants els aspectes relatius al preu i la ubicació, però ¿actualment hi influeix la sostenibilitat en la decisió de compra?. «És cert que inicialment és un increment en el cost, però quan tens en compte tot el cicle de vida útil de la vivenda, t’adones que realment és molt rendible», comentava Teresa Joven. Per la seva banda, Beatriz Ibernón confirmava aquest augment d’interès al·ludint a l’oferta i demanda, «hem detectat que el comprador d’una vivenda valora positivament la sostenibilitat, això és una actuació conjunta, si els promotors l’ofereixen és perquè els compradors la demanen». «El comprador valora més l’entorn de l’edifici que l’eficiència energètica de la vivenda. Aquesta tendència està canviant, hi ha molta més consciència amb l’impacte de les nostres factures, però encara pesa més l’entorn», confirmava Leyre Echevarría.

Leyre Echevarría, directora de ESG & Sostenibilidad de CBRE España “El comprador valora más el entorno del edificio más que la eficiencia energética de la vivienda. Esta tendencia está cambiando, hay una conciencia mucho mayor con el impacto de nuestras facturas, pero aún pesa más el entorno”



El ciutadà al centre

La sostenibilitat en la vivenda és un engranatge més de la transformació urbana que s’està vivint a les ciutats, buscant un futur més circular en què el ciutadà igui el principal beneficiari, «hem d’aconseguir arribar als objectius de reduir les emissions de CO2 per al 2030 a la meitat. És imprescindible transformar el mercat, i per a això és fonamental aquesta col·laboració publicoprivada», declarava Teresa Joven. D’altra banda, Leyre Echevarría posava sobre la taula un canvi de model, més enllà de la vivenda en propietat i destacant el model de lloguer: «Ens hem de replantejar el model, al final ens obliga a adquirir un espai per a tota una vida i no s’adapta a les necessitats reals, aquesta falta d’adaptació és ineficient també des d’un punt de vista energètic».

Beatriz Ibernón, Delegada General de Madrid Sociedad de Tasación. “La implantación de la sostenibilidad es un hecho, adquiere una relevancia importantísima en todos los factores del mercado hipotecario y ha venido para quedarse”



Rehabilitació

Un altre dels temes candents és el futur quant a sostenibilitat de la vivenda ja construïda, tal com declarava Alicia Regodón, «és necessari posar el focus en el gran percentatge d’edificis que no tenen la qualificació energètica suficient, en zones allunyades o en edificis molt antics que necessiten una cirurgia a fons molt cara». En aquest mateix sentit, Beatriz Ibernón afegia que «la vivenda utilitzada que no és sostenible, més que acció per part de l’empresa privada és més necessària per part de l’administració pública: subvencions, ajudes... no hi ha cap altra opció». I és que el futur passa no només per generar nous espais urbans més sostenibles, la rehabilitació és fonamental, «no ens podem permetre construir les ciutats de zero, així que hem de millorar aquest edifici el màxim possible, una rehabilitació integral és el més potent», remarcava Alicia Regodón. «El repte és la rehabilitació del ja construït, hi ha una part de la petjada de carboni que ens podem estalviar, és millora embolcallant, dotant els edificis d’energia sostenible... hi ha múltiples opcions», comentava Beatriz Ibernón en la mateixa línia.

D’altra banda, Teresa Joven, destacava la importància de l’èxit de nous projectes sostenibles per canviar la tendència, «a ACCIONA estem desenvolupant un projecte a Terrassa en un antic sector industrial, on es construiran 572 vivendes sostenibles. Com més aconseguim implementar aquest tipus de vivendes, més a prop estarem que aquesta nova manera de construir s’estandarditzi».