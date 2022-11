Fer que els records durin per sempre. Amb aquest desig, la cooperativa Cultura del Bé Comú i el videògraf Joel Badia han impulsat Record, una proposta innovadora que du a terme curtmetratges documentals protagonitzats per avis i àvies de famílies immortalitzant històries de vida en documents cinematogràfics únics i personalitzats, que aconsegueixen que el record de cada persona perduri per sempre.

L’objectiu de la iniciativa, que va néixer fa un any i mig, consisteix a «retre homenatge a la generació dels nostres avis i apropar les seves vivències a la família», explica Marc Orriols, soci de Cultura del Bé Comú. L’experiència de participar en un documental, afirma, «enforteix els vincles familiars, ja que és una bona oportunitat perquè les persones grans puguin transmetre els aprenentatges vitals als seus fills, així com als seus nets».

La metodologia per crear els documentals personalitzats parteix d’entrevistes prèvies als familiars, «per tal de documentar-nos sobre la trajectòria vital del protagonista o la protagonista». Amb el material recollit, Orriols construeix el guió documental, que transcorre des de la infància fins a l’actualitat, «tot procurant passar pels episodis més destacats de la seva vida». Una vegada s’enllesteix l’escaleta, arriba l’hora de rodar, «un dels moments més emocionants perquè és quan els avis entren en escena i comença l’enginy creatiu de Badia, que és capaç de capturar l’essència de cada persona», destaca Orriols.

En el procés de rodatge, es duen a terme entrevistes a la persona homenatjada, amb l’objectiu que relati les seves experiències en primera persona. Alhora, l’equip es desplaça als llocs significatius per als protagonistes, com ara el poble on van néixer o l’escola on van estudiar, amb la voluntat de filmar la vida actual que existeix en aquests emplaçaments. «Sempre procurem que els avis ens acompanyin en aquests indrets, per tal d’enregistrar imatges mentre refresquen la memòria sobre el terreny», comenta.

D’aquesta forma, Orriols apunta que el documental s’acaba convertint en una experiència tant per als avis com per la família, «ja que no només es tracta de repassar de forma cronològica els fets més importants de la seva vida, sinó de retornar als llocs on un dia van ser feliços i reviure els records al costat dels seus». Així, el documental s’acaba convertint en un puzle que intercala entrevistes, imatges, fotografies antigues i inclús una carta final que els avis adrecen als seus nets, amb el propòsit de deixar-los en herència les ensenyances que han après al llarg de la vida.

Record és un regal per a tota la família, una forma diferent i perenne de crear memòries. Anècdotes, llegendes i històries de vida es converteixen en un curtmetratge cinematogràfic d’entre 15 i 20 minuts. En el moment de fer el lliurament, en format físic, un disc i USB en una caixa personalizada, Orriols assenyala que es té cura de cada petit detall, «sempre tenint present que allò que nosaltres volem oferir és un document audiovisual únic, fet a base d’hores de pensar i repensar com construir un record que duri per sempre».

De cada història surt una peça documental diferent i creativa

Darrere del projecte Record, hi ha uns professionals que treballen conjuntament per consolidar documentals personalitzats per a cada família. Són Marc Orriols, de Cultura del Bé Comú, i Joel Badia, videògraf, tots dos defensors d’un treball artesanal, que els permet crear autèntiques peces artístiques, a través del treball de la imatge i la construcció d’un relat sòlid.

L’interès per documentar el passat i realçar les històries particulars d’una generació que va patir les penúries de la guerra els va unir en aquest projecte que incorpora dos passos fonamentals, l’elaboració d’un guió documental i l’enregistrament de les imatges. En el primer cas, Orriols és l’encarregat de teixir la trama del documental, procurant donar pes a les escenes més significatives. Tot seguit, Badia posa llum i color a les idees del seu company, tot construint a dues mans documentals que recreen vides.