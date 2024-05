Piera aconsegueix més de 9.000 euros en la Marxa Solidària contra el Càncer

L’edició d’enguany de la Marxa Solidària contra el Càncer de Piera va recaptar 9.322,65 euros, la xifra més alta recaptada de totes les edicions. L’activitat va encetar-se amb la sortida dels participants en la prova des de la pista del Gall Mullat, amb un recorregut de 7 quilòmetres pels carrers principals del nucli urbà pierenc, fins a arribar a la Venta i Can Mussarro. En l’arribada, tothom va rebre fruita, sucs i pastes per recuperar forces i, a més, es van dur a terme sortejos de productes per gentilesa del teixit comercial local.