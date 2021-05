El jugador del Club Frontenis Abrera, José Juan Cuesta, s’ha proclamat campió del Masters de Frontenis, en modalitat Olímpica, en el qual hi participaven tres jugadors del club abrerenc. Cuesta va formar parella amb Biel Caghi, del Club Natació Terrassa, i tots dos es van imposar a la final a la dupla formada per Albert Domínguez i Joaquim Mendiola per 25-14. A més, en Jose Juan Cuesta va rebre el trofeu al Millor Jugador dels Opens de 2019. El Masters Frontennis Olímpic de Catalunya celebrat a les instal·lacions de l’Ègora Olímpics, a Barcelona, corresponia a l’edició del 2019 on els 16 millors jugadors de Catalunya s’enfrontaven per parelles.