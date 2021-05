Sant Fruitós de Bages va celebrar durant el cap de setmana diverses propostes emmarcades en el Dia Internacional dels Museus que se celebra avui. La primera de les propostes van ser les caminades «Aigua i Memòria», que es van organitzar tant dissabte com diumenge. En la ruta llarga per l’entorn natural del municipi, els participants van descobrir la importància de l’aigua i com la Sèquia ha estat una infraestructura vital pel desenvolupament de la zona. La caminada dirigida al públic familiar, una ruta circular de 5 km, va permetre als visitants descobrir els horts de La Sagrera, per continuar cap al bosc espès i fins la depuradora d’aigües per tancar el cicle de l’aigua. En retornar al Museu els participants van gaudir de l’espectacle de dansa contemporània Empelt, que es va realitzar a l’exterior del Museu.