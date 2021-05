La 25a Caminada Popular de Tous ha servit per reivindicar el territori davant l’amenaça del macroparc fotovoltaic, amb una ruta que ha recorregut part dels terrenys que es podrien veure afectats per la instal·lació. Amb aquesta iniciativa, la plataforma Salvem Tous i l’Ajuntament han volgut posar en valor l’entorn natural del municipi a través d’un dels esdeveniments més esperats al poble. Cada any la Caminada Popular de Tous aplegava centenars de persones, enguany l’organització ha adaptat l’esdeveniment a la situació sanitària amb una ruta de sortida lliure que ha estat oberta durant tot el cap de setmana. Segons portaveus de la plataforma Salvem Tous «passejar per aquests camps i boscos imaginant que allò, ara ver, seran camps de plaques metàl·liques, et deixa el cor encongit».