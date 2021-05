Dimarts es va estrenar el documental «Ignasiana BTT. L’aventura del pelegrí» a l’Espai Plana de l’Om, de Manresa. El film, que es va enregistrar la tardor passada, és un tast d’aquest recorregut per camins rurals i corri ols entre Verdú, a l’Urgell, i Manresa passant per Cervera, Igualada i Montserrat. Permet, d’una forma amena, conèixer els darrers trams del Camí Ignasià. El documental, que es podrà veure a Esport3, dissabte a les 14.30 h, i diumenge a les 16 h, s’hi poden veure els quatre esportistes d’alt nivell, Joan Font i Ignasi Àvila, Núria Picas i Carme Tort i dos joves ciclistes de l’Escola de Ciclisme de Manresa descobrint una ruta exigent, però apta per a persones i grups que els agradi i estiguin acostumats a anar amb bicicleta.