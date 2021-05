Malgrat que els actes més tradicionals, el Treure Ball i la Processó del dilluns del Roser, tal com va anunciar l’Ajuntament i la Confraria del Roser, fa un mes, no es van realitzar per evitar situacions d’aglomeració i per prevenció, Vallbona d’Anoia ha gaudit d’unes festes del Roser amb cultura. Entre els diversos actes programats, cal destacar l’espectacle infantil Mr. Arlet de Moi Jordana Cia de Circ que va omplir de gom a gom la plaça de l’Església. Al vespre, Cesk Freixas va presentar el nou disc Memòria, també a la plaça de l’església.