Museus de Martorell torna a organitzar l’«Itinerari per la vila», unes visites per conèixer el patrimoni de la vila. La visita guiada serà el diumenge 6 de juny, durarà una hora i mitja i es podrà conèixer el patrimoni històric i les curiositats del barri històric de la vila.

La ruta s’iniciarà a la plaça de l’església per explicar el context del temple de Santa Maria i la plaça. Continuarà per edificis com l’Enrajolada, Cal Nicolau Ric, els esgrafiats de la Casa de la Vila i de la farmàcia Bujons, la Casa Gausa, la capella de Sant Joan i el pont del Diable.

Els interessats a assistir-hi poden fer la reserva al 93 774 22 23 o a través del correu electrònic museus@martorell.cat.