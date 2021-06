Un any més, la unitat de dermatologia de l’Hospital Universitari d’Igualada juntament amb la «Campaña Euromelanoma» que organitza la «Fundación Piel Sana» de l’Acadèmia Española de Dermatologia y Venerealogía (AEDV), promouen hàbits saludables enfront del sol per tal de prevenir el càncer de pell, una patologia crònica i molt freqüent. Els hàbits en la infància i l’adolescència passen factura amb els anys, especialment els relacionats amb l’exposició solar. La incidència de melanoma es podria reduir si des de la infantesa s’estableixen hàbits dermosaludables, ja que el dany provocat per la radiació ultraviolada és acumulatiu al llarg de la vida.