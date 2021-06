L’acte de lliurament dels premis del concurs per crear la imatge gràfica dels camins escolars segurs de Martorell es va dur a terme a El Círcol amb la presència de l’alcalde, Xavier Fonollosa; la regidora d’Ensenyament i Salut, Soledad Rosende; i la regidora de Serveis Urbans i Via Pública, Elisabeth Plaza. Xènia Bagué, del col·legi La Mercè, va guanyar el primer premi, valorat en 300 euros en material escolar i 600 euros en material per a l’escola; Fatima Ikken, de l’escola Els Convents, es va endur el segon premi, que consisteix en 150 euros en material escolar i 300 euros en material per a l’escola; i Dídac Pozada, del Vicente Aleixandre, va ser tercer i va rebre 100 euros en material escolar i 100 euros en material per a l’escola.