Mig centenar de persones van assistir a l’última Nit de Jocs al Graner, organitzada a través del Club del Joc del CAE. Va ser una trobada festiva que es va viure amb alegria i emoció alhora. Els jugadors i jugadores s’hauran d’esperar fins al setembre per la propera Nit de Jocs, quan es reprengui la programació amb l’inici del nou curs. La il·lustradora i fotògrafa Ariadna Borràs, va assistir a la cloenda per presentar el seu joc de taula «Verbum» amb el qual ha engegat una campanya de micromecenatge. Alguns dels assistents van tenir l’oportunitat de jugar-hi i fer anar el cervell per construir paraules a partir d’unes cartes i uns dibuixos. Tot i les restriccions per la pandèmia, el Club del Joc ha pogut realitzar vuit sessions presencials del programa Nits de Joc, amb el torneig de Carcassone telemàtic i el 10è torneig de Catan, que va coincidir amb el Dia Internacional del Joc.