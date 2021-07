El poeta igualadí Lleonard del Rio i Campmajó va ser distingit amb el premi d’honor especial en el XIX Certamen Nacional de Poesia Catalana – Memorial Manuel Tosca. El treball guanyador va ser Set de nova albada, i és constituït per onze quartets decasíl·labs relacionats amb l’explosió de la natura i l’esperança per al «nou demà». El concurs va ser organitzat pel Centre Cultural Sant Joan conjuntament amb el Capítol Nobiliari de les dones i homes de paratge del Principat de Catalunya, en el qual també va col·laborar l’Ajuntament de Viladecans. S’ha editat un llibre digital de so i imatge en el qual es compilen tots els treballs presentats. A la imatge, l’autor durant la lectura del seu treball.