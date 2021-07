L’Ajuntament d’Avià i el centre d’art contemporani Konvent van presentar una peça artística de cinc metres de diàmetre anomenada «360º Avià dibuixa» de la mà de la prestigiosa artista Clara Nubiola. El projecte consisteix en la instal·lació d’una peça artística formada per més de 500 dibuixos realitzats per la gent del poble d’Avià i dona continuïtat a les col·laboracions anuals entre el consistori i el centre cultural berguedà. L’obra es va presentar als mitjans de comunicació a l’Ateneu d’Avià amb la presència de Patrocini Canal, alcaldessa d’Avià, Rosa Cerarols, comissionada de l’obra, i Clara Nubiola, l’artista. La peça es va instal·lar en un camp acabat de segar entre les piscines i l’Ajuntament d’Avià. L’acte de presentació va estar obert al públic i la jornada inaugural va comptar amb diferents activitats com un taller de serigrafia de samarretes, una actuació musical per part de la Dj Ivana Ray Singh i el repartiment de postals commemoratives.