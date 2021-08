Aproximadament 120 infants van participar en les darreres setmanes al programa d’activitats esportives Esportiguay 2021. La majoria d’activitat la van desenvolupar a Can Titó: a les pistes, al pavelló, al camp de futbol i a la piscina. També van fer diferents sortides de natura pel municipi: per jugar a vòlei, gaudir dels parcs i desenvolupar l’orientació i, fins i tot, van anar a Ingràvita Igualada i Òdena Village. Una de les activitats més destacades va ser el Fest Fosc; una vetllada especial amb un bany de vespre a la piscina i, un sopar a la fresca que va acabar amb música i ball. Al llarg de les quatre setmanes van portar a terme tutorials esportius de la mà dels clubs locals: bàsquet amb Furio Jol, rítmica amb el CG Ballerina, handbol i tai jitsu amb el Budokan. Els últims dies d’activitat de l’Esportiguay, amb les tradicionals Esportiguades, van coincidir amb els JJOO de Tòquio i, els nens i nenes han elaborat un mural per conèixer una mica millor les modalitats que s’hi practiquen i els esportistes més destacats d’aquests jocs.